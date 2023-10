Estos son los alimentos que no debes meter en el microondas

El microondas es uno de los artefactos que llegó a la cocina para revolucionar y facilitar la labor diaria de preparar y calentar alimentos.

Son múltiples las ventajas que ofrece este aparato a la hora de cocinar, entre ellas preparar alimentos de forma rápida y limpia, permitiéndonos calentar la comida en pocos segundos e incluso, conservando los nutrientes al asemejar una cocción al vapor.

Sin embargo, no todo se puede meter en el microondas. Si no quieres tener problemas, sigue leyendo y entérate que cosas no puedes meter en este aparato.

Lo que no debes colocar en el microondas:

Cero vegetales de hojas verdes

Cocinar verduras y vegetales de hojas verde puede ser peligroso. Para poderlas cocinar necesitarás un poco de agua, pero si las introduces en seco puedes conseguir es que se produzca una chispa y dañe por completo el microondas.

En el caso de las espinacas y el brócoli tampoco es recomendable, ya que el nitrato natural que estas poseen al meterlas en el microondas puede transformarse en nitrosaminas y estas son altamente cancerígenas.

Nada de huevos con cáscara

No se pueden meter huevos ya que el microondas calienta el interior de este alimento y se crea una acumulación de vapor que los hace explotar. Tampoco se pueden calentar los huevos cocidos.

Salsas de tomate

Son demasiado espesas y al cocinarlas en el microondas se pueden producir pequeñas explosiones que ensuciarán el interior del mismo. Usa tapa de microondas que luego se pueden lavar.

Pollo

No es muy buena idea cocinar pollo puesto que aumenta el peligro de células bacterianas y no se calienta de manera uniforme. Esto podría causarte problemas digestivos.