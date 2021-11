Consejos para tener una habitación con estilo

La habitación es ese lugar donde se pernocta, o lo que conocemos como dormitorio.

Es ese espacio de privacidad que tanto niños como jóvenes y adultos desean tener siempre en las mejores condiciones. Si es tu caso, estos consejos te permitirán darle un mejor estilo.

Habitación con estilo

Este lugar que se establece mediante paredes en el interior de una construcción, tiene una función específica, en estas líneas te daremos algunos tips para que la habitación para dormir luzca con estilo.

Cama

La cama es el mueble más importante en la habitación. Si la idea es comprar una nueva, no olvides medir el espacio para que no compres elementos que no puedas utilizar.

Sin embargo, si prefieres renovarla, puedes optar por una cabecera, la cual tienes la posibilidad de elaborar con un pedazo de tela que cubra la pared y, en caso de aburrirte pronto de ella, la puedes cambiar cuantas veces quieras, así tendrás un cuarto nuevo todo el tiempo.

También se pueden realizar marcos tapizados, molduras con papel pintado, murales espejos y hasta cuadros.

Por otra parte, utiliza edredones o cubre lechos porque pueden cambiar todo el aspecto de tu habitación en un segundo, juega con los colores y texturas.

Otra alternativa es el uso de cojines o almohadones sobre la cama, esto le da sensación de comodidad, y además, resulta un elemento decorativo.

En cuanto a la ubicación, se sugiere que la cama quede oculta y en la intimidad, es decir que no se vea cuando se abra la puerta; no obstante, no siempre esto es posible.

En habitaciones pequeñas, debe ubicarse paralela a la puerta, de tal forma que si estás acostado, puedas saber quién llega.

Distribución

Un aspecto clave al momento de decorar la habitación es la distribución de los muebles.

La cama es el elemento más grande de este espacio, en base a ella, debes organizar el resto de muebles y accesorios.

Procura que el cabecero de la cama esté a un lado de la ventana, nunca detrás o de frente para evitar que la luz te moleste al dormir.

En este sentido, elige los muebles según el espacio, la saturación de las habitaciones va en contra de la relajación y el estilo.

Color

El color es fundamental para renovar un espacio, una sugerencia es elegir dos colores en tonalidades claras, suaves y cálidas para pintar las paredes de la habitación, con ello se crea un espacio relajante.

También es esencial combinar accesorios, muebles, etc., con la decoración de las paredes. Muchas veces el color, o si utilizas estampado, puede ser el mejor accesorio de la habitación.

Cortinas

Estas telas aportan un estilo mucho más elegante. La alternativa es instalar unas cortinas que arrastren unos centímetros para que apoyen en el suelo.

Es importante buscar asesoría en cuanto al tipo de tela que se pueden utilizar para lucir cortinas con caída.

Iluminación

Trata en la medida de las posibilidades aprovechar la luz natural. Cuando pienses en la iluminación artificial de la habitación, debes centrarte en tres puntos básicos:

– La luz en el techo alumbra el espacio rápidamente.

– Las luces de las mesas de noche para crear un espacio relajante, también funcionan para leer con mayor comodidad.

– Por último, las luces extras, que se pueden usar en los armarios o para resaltar algún cuadro, por ejemplo.

Importante

En caso de querer cambiar un poco tu dormitorio y no contar con tiempo ni mucho dinero en el presupuesto, busca asesoría de un experto.

Un diseñador es un profesional que tiene la experiencia para decorar cualquier espacio de tu hogar de la mejor manera y dentro del presupuesto que tengas, déjate asesorar y crea espacios con estilo.

Con información de Diario 2001