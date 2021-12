Recomendaciones para pintar el cabello en casa

Si deseas pintar el cabello para celebrar estas navidades, en estas líneas te ofrecemos unas recomendaciones para que renueves tu look desde la comodidad del hogar.

No temas a teñirte o retocar tu cabello tú misma, es más sencillo de lo que te imaginas.

Pintar el cabello en casa

Una de las razones por las cuales las mujeres deciden realizarse este procedimiento en casa, es porque resulta más económico que asistir a un salón de belleza, o porque los retoques son tan seguidos que a veces ni tiempo hay.

Sin embargo, debes tener presente que si deseas realizarte un cambio muy drástico o elaborarte algún tipo de mechas, se sugiere acudir con un experto y no inventar con el cabello para evitar accidentes.

Estas recomendaciones son para tapar las canas, para retocar el tono o cambiar el look, pero siempre y cuando no sea algo al extremo, es decir, que no requiera de muchas técnicas como decoloración, por ejemplo.

Lo que necesitas

Antes de comenzar a teñir el cabello en casa, debes asegurarte de tener todos los implementos que necesitas a mano:

– Cajas de pintura

– Recipiente donde harás las mezclas

– Brocha con la que aplicarás el tinte

– Guantes

– Capa para proteger la ropa

– Moñas o sujetadores de plástico para separar el cabello (no uses de metal porque puede tener una reacción con el tinte)

En acción

1. Prepara tu cabello con tiempo. Se sugiere que una semana antes de aplicar el tinte coloques una mascarilla para hidratar y nutrir el cabello, y así evitar maltratarlo en exceso.

Puedes recurrir a mascarillas comerciales o a ingredientes naturales. Lo importante es que este tratamiento previo ayuda a reducir el frizz, a dejar el cabello fuerte y visiblemente saludable.

2. Evita lavarte el cabello uno o dos días antes de aplicarte el tinte para que al momento de tinturar la raíz esté un poco grasa y así proteger el cuero cabelludo.

Si tienes la raíz grasa con un día sin lavarlo será suficiente, para el cabello seco sería ideal al menos 2 o 3 días.

3. La cantidad de tinte a utilizar depende de la cantidad y el largo del cabello; normalmente se va una caja de tinte cuando tienes el cabello a mediana altura, es decir un poco más arriba de la mitad de la espalda.

No obstante, si tienes mucho cabello y es de mediana altura quizá deberás usar una caja y media, igualmente si tienes el cabello largo, pero poco abundante.

Cuando es el caso del cabello largo y abundante, te aconsejamos usar dos cajas, es mejor que sobre tinte y no que te quedes a mitad de camino. Si sobra tinte en el tubo lo puedes guardar para la próxima tinturada.

4. Ubícate frente a un espejo para hacerlo mejor, desenreda el cabello y sepáralos por cuadrantes.

Lo ideal es que sea en 4 partes, una línea por el centro y a su vez cada parte en dos partiendo una línea horizontal, deberán quedar dos partes arriba y dos partes abajo. Separa cada parte con una pinza.

5. Comienza a pintar el cabello por la raíz, toma cada cuadrante y a su vez por mechas, desde la raíz hasta llegar a las puntas.

Asegúrate de tomar pedazos o mechas pequeñas para que el tinte llegue a todas las partes. Sigue hasta terminar con todo el cabello.

6. Al finalizar de colocar todo el tinte, peina el cabello desde la raíz, y verás cómo se va arrastrando el exceso de tinte que puedes tomar y aplicarlo en las partes que pudo haber faltado.

7. Una vez lavado el cabello, preferiblemente con productos especiales para cabello teñido, se sugiere usar un sellante que generalmente también tiene efecto acondicionador.

Este producto ayuda a sellar la fibra del pelo para que el color dure más, además, vienen con otros ingredientes que ayudan a mejorar la salud del cabello después de este proceso químico.

Importante

Puedes bajar o subir máximo dos tonos del color natural de tu cabello; pero si quieres cambiar más de tonos deberás decolorar el cabello primero para que el tinte coja bien, lo que significa una agresión más fuerte para la fibra capilar.

Por otra parte, es fundamental leer las instrucciones y dejar el tinte según lo indica la caja, luego enjuaga lo más que puedas para lavar el exceso de color.

Expertos recomiendan usar productos especiales para cabello teñido que ayudan a proteger el color.

Con información de Diario 2001