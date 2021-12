Limpia y organiza tus armarios antes de comenzar el año

La mayoría de las personas limpia y organiza los armarios una vez al año, si es tu caso, te daremos algunas.

Además recomendaciones para que los limpies a fondo, liberes espacio y atraigas buenas energías y cosas buenas a tu vida, esto ayudará a que no te desesperes buscando entre el caos de tu armario, pues dejarás solo lo estrictamente necesario y en completo orden.

Limpia y organiza

Poner en orden los armarios antes de iniciar un nuevo año ayuda a deshacerse de las malas vibras y a atraer buenas energías a tu vida.

Por otra parte, dejas espacio para cosas nuevas no solo físicamente, sino además, de manera espiritual; pues este tipo de limpiezas en las que botas lo que no sirve, o regalas lo que no usas, tienen una influencia renovadora.

Es fundamental que al momento de realizar este tipo de limpiezas antes de finalizar el año rompas con los apegos a objetos y seas selectivo con lo que vas a dejar en tus espacios.

Expertos sugieren que estas limpiezas se realicen dos veces al año y así evitar acumular objetos innecesarios e impurezas.

Konmarie

Los armarios son uno de los lugares en las habitaciones que puede tender a presentar más desarreglo por el continuo movimiento de las prendas; sin embargo, existen muchas alternativas para mantenerlos en orden.

Una de las opciones es recurrir al Konmarie, un método creado por la japonesa Marie Konda, el cual consiste en aprender a doblar la ropa de manera práctica y sencilla.

Aplicando esta técnica no solo evitas amontonar o apilar las piezas de vestir, sino que además, conseguirás más espacio dentro del closet.

Incluso, a nivel psicológico, existen estudios que señalan que las personas que viven en lugares desordenados tienen mayores probabilidades de tener depresión y también fatiga.

Manos a la obra

Saca todo lo que se encuentra dentro del armario, clasifica lo que vas a usar, lo que no sirve y lo que puedes regalar.

Limpia y organiza cada área. Para ello, utiliza un paño húmedo y pasa por todas las superficies y luego seca muy bien para que la humedad no deteriore el armario.

Una solución casera que puede ayudarte a eliminar malos olores y la humedad es colocar una bolsita con arroz o con sal.

También puedes usar un plumero y hasta una aspiradora para que el closet quede totalmente libre de polvo y suciedad.

Aprovecha de limpiar e incluso colocarle aceite a los rieles de puertas y gavetas para que funcionen con total normalidad.

Repara los pasadores y manijas pues las cosas en mal estado atraen malas energías.

¿Cómo doblar la ropa?

Para doblar la ropa de forma correcta y ahorrar espacio debes:

1. Estirar la prenda. Lo primero que se debe hacer es estirar la prenda por completo sobre una superficie plana.

2. Doblar hacia dentro. Se sugiere doblar hacia el centro uno de los lados, debe ser un tercio aproximadamente y luego se doble el lado opuesto.

3. Doblar la prenda sobre sí misma pero tiene que sobrar un poco, luego la vuelve a doblar de la misma manera para que quede una especie de paquete, el cual será fácil de acomodar en los cajones que elijas.

Recomendaciones

– Organiza los artículos de forma vertical. Según el método de Kondo, en esa posición es más fácil y cómodo ver y retirar las prendas de ropa en los armarios.

– No guardes las prendas por sentimientos, si sientes que ya han cumplido un ciclo es momento de sacarlas de tu vida y así darle la posibilidad a nuevas cosas.

– Dobla lo que realmente vas a utilizar y comienza a guardar. Es importante que al momento de clasificar las piezas todo quede visible y a la mano, dando prioridad a lo que usas de manera habitual.

Con información de Diario 2001