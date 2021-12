Cuál es el color del 2022? Te revelamos su significado

Como cada año, desde la marca especializada en colores, Pantone, llevan a cabo la selección del color que será tendencia y que marcará el nuevo año que está por llegar. Con la inminente llegada del 2022, hicieron algo muy particular.

Así, tras "el profundo estudio y el análisis de tendencias", el Pantone Color of the Year del 2022 es el Very Peri (17-3938), un color "cuya atrevida presencia estimula el ingenio y la creatividad personal", como indican en un comunicado.

"Very Peri es un símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo hoy en día", explican en la web oficial de Pantone, donde se indica que este color "ilustra la fusión de la vida moderna en correspondencia con las tendencias de color en el mundo digital y como juntos se manifiestan en el mundo físico y viceversa".

Concretamente, se trata de un tono azul violáceo dinámico con un matiz rojo violeta vivificante, que combina la fidelidad y la constancia del azul con la energía y la emoción del rojo, tal y como explican en su cuenta oficial de Twitter.

.