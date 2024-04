Los Simpson se despiden de este clásico personaje después de 35 años

En un giro inesperado de la serie, Los Simpson se despidieron de uno de sus personajes más antiguos en el episodio del domingo pasado, titulado “Cremains Of The Day”. Larry el cliente habitual de la ‘Taberna de Moe’ desde los inicios de la serie en 1989, falleció en el episodio, dejando a los fanáticos conmocionados y nostálgicos.

De acuerdo con la reseña en la revista NME, la muerte de Larry, un personaje discreto que solía pasar desapercibido en el fondo del bar, ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos han expresado sus condolencias y compartido sus recuerdos del querido compañero de Homero.

— Out of Context Simpsons Couch Gags (@OOCCouchGags) April 8, 2024

RIP for the Larry fans. https://t.co/yjjYePZ1JE pic.twitter.com/LBiIjYeLnd

En el episodio, se ve a Homero, Moe, Lenny y Carl asistir al funeral de Larry, donde se dan cuenta de lo poco que sabían sobre él a pesar de haberlo conocido durante décadas. Esta reflexión lleva a Homero a cuestionarse si ellos han sido “personas terribles” por no haberlo conocido mejor.

La madre de Larry ofrece un emotivo homenaje en el funeral, donde menciona a los clientes habituales del bar como “los mejores amigos” de su hijo y los anima a compartir algunas palabras sobre él.

Más tarde, los cuatro amigos reciben la tarea de llevar las cenizas de Larry a su “lugar especial”, Serenity Falls, después de que la madre de Larry les regala una fotografía grupal de todos ellos juntos.

La muerte de Larry ha dejado un vacío en Los Simpson y en los corazones de sus fanáticos. Si bien era un personaje silencioso y no jugaba un papel central en la trama de la serie, su presencia en el bar de Moe durante 35 años lo convirtió en una figura familiar y querida para muchos espectadores.

Las reacciones en las redes sociales han sido variadas, desde la tristeza y la nostalgia hasta la sorpresa e incluso el humor negro. Algunos fanáticos han expresado su pesar por la muerte de Larry, mientras que otros han compartido memes y chistes sobre el personaje.

La muerte de Larry marca el final de una era en Los Simpson.

I can’t believe they killed off Larry Dalrymple on The Simpsons last night. #RIPLarry pic.twitter.com/sFFxcPTYGe

— Blade McG IV (SCM) (@Blade___McG) April 22, 2024