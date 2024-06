Quiénes son las 10 mujeres más ricas del mundo en 2024

1-Françoise Bettencourt Meyers – Patrimonio neto: USD 99.500 millones

Françoise Bettencourt Meyers sigue siendo la mujer más rica del mundo por cuarto año consecutivo, con 99.500 millones de dólare (Reuters/Regis Duvignau)

Bettencourt Meyers, que heredó su fortuna de su madre, Liliane Bettencourt (fallecida en 2017), apareció por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes en 2018, con 42.200 millones de dólares.

2-Alicia Walton – Patrimonio neto: USD 72 mil millones

FAYETTEVILLE, AR – JUNE 1: Alice Walton, daughter of Walmart founder Sam Walton, waits onstage during the annual Walmart shareholders meeting event on June 1, 2018 in Fayetteville, Arkansas. The shareholders week brings thousands of shareholders and associates from around the world to meet at the company’s global headquarters. (Photo by Rick T. Wilking/Getty Images)

La mujer más rica de Estados Unidos es 15.600 millones de dólares más rica este año, debido a un aumento del 34% en el precio de las acciones de Walmart en los últimos 12 meses. La heredera es la única hija del fundador de Walmart, Sam Walton (fallecido en 1992). A diferencia de sus hermanos, ella nunca formó parte de la junta directiva del minorista; en cambio, se centró en el arte.Es conocida por abrir el Museo de Arte Americano Crystal Bridges en su ciudad natal de Bentonville, Arkansas, que presenta obras de Andy Warhol, Norman Rockwell y Mark Rothko.