Hallan sarcófago egipcio similar a Marge Simpson de 3.500 años

En Minya, Egipto, se ha realizado un notable descubrimiento arqueológico: un cementerio que data del Reino Nuevo, el cual contiene los restos de altos funcionarios y sacerdotes. Este hallazgo fue anunciado por Mostafa Waziry, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, y reportado por The Egypt Gazette.

Entre los objetos descubiertos destaca un ataúd de madera perteneciente a una mujer llamada Nany, quien fue cantante de Djehouti, el dios egipcio de la luna y la escritura. Además, se encontró otro sarcófago que pertenece a Tadi Ist, hija del Sumo Sacerdote de Djehouti en Ashmunein.

Lo que ha capturado la atención mundial y se ha vuelto viral es la sorprendente semejanza de la representación de Tadi Ist, pintada en la parte interior de la tapa de su sarcófago, con Marge Simpson, el icónico personaje de la serie animada Los Simpson. La imagen de Tadi Ist muestra una figura con piel amarilla, vestida con un traje verde y un tocado azul que recuerda al característico cabello de Marge. Sin embargo, hay una diferencia notable: Tadi Ist tiene cinco dedos en las manos y los pies, a diferencia de Marge, quien solo tiene cuatro.

Marge Simpson, from a newly discovered sarcophagus from the 20th dynasty. pic.twitter.com/5PgAMbxtre

