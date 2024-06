El hombre que pierde la memoria cada cinco minutos

¿Te imaginas perder la memoria cada pocos minutos? ¿No poder recordar lo que acabas de comer o hacer? Esto es exactamente lo que le sucede a un joven chino cada 5 minutos.

RECORDAR PARA OLVIDAR

Chen Hongshi, un joven chino de 30 años, sufre un trastorno de memoria debido a un accidente de coche. Su capacidad de recordar se limita a intervalos de entre 5 y 10 minutos. Para enfrentar esta situación, Chen tiene que escribir todo lo que sucede durante el día para recordar los detalles más importantes.

La condición de Chen es tan grave que a veces no recuerda cómo escribir ciertas letras, por lo que ha desarrollado un sistema de escritura fonético que solo él comprende.

Cada mañana, su madre, Wang Miao-Choing, le recuerda que ya no tiene 17 años, la edad que tenía cuando sufrió el accidente, y que han pasado 8 años desde entonces. También le entrega su cuaderno para que escriba nombres de familiares y las tareas del día.

El alcalde de su ciudad, Liu Chin-ting, ha informado que la familia recibe una subvención del gobierno cada mes para ayudar a enfrentar la situación. El objetivo es que Chen pueda someterse a un tratamiento médico y entrenamiento de memoria que le permita ser independiente, aunque aún no hay un plan definido para esto.

El caso de Chen es similar al de la película americana “Before I Go to Sleep”, en la que la protagonista, interpretada por Nicole Kidman, no puede recordar lo sucedido el día anterior debido a un accidente de coche y también se ve obligada a escribir notas para recordar eventos y aspectos importantes.

A pesar de su problema, Chen dice ser feliz y agradece la colaboración de los vecinos hacia él y su madre.

Con información de Super Curioso