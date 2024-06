El perro de Los Ángeles que ganó 5 mil dólares por ser el “más feo del mundo”

La belleza es subjetiva, especialmente cuando se trata de animales que son capaces de robar el corazón de cualquiera. Sin embargo, un perrito que ya había concursado en varias ocasiones al fin pudo obtener el título del más feo en California y gracias a ello se llevó un premio de US$5.000.

Wild Thang fue nombrado como el perro más feo del mundo en el concurso anual que se lleva a cabo en la Feria Sonoma-Marin, realizada en Petaluma. Se trata de un perro de raza pequinés de ocho años que, según compartió su dueña, sufrió una enfermedad cuando era cachorro que casi lo mata y le dejó daños permanentes.

Precisamente a ese padecimiento es que debe su peculiar apariencia. Dado que sus dientes nunca se desarrollaron, su lengua sale. Además su pata delantera derecha no funciona correctamente.

Pero eso no fue un impedimento para que encontrara un buen hogar. De acuerdo con la jueza del concurso Fiona Ma, a Wild Thang nunca le han cortado el pelo y le gusta dormir sobre una bolsa de hielo. “Es un perro muy dulce, le encanta que lo carguen y lo abracen. Estos perros rescatados solo necesitan un lugar para siempre, así que por favor adopten, no compren”, dijo a la agencia de noticias Associated Press. También aclaró que la intención del concurso no es burlarse de los perros sino mostrarle al mundo que pueden ser animales realmente bellos y cariñosos.

De hecho, muchos de los perros que participan en la competencia suelen ser llevados a visitar a pacientes de cuidados paliativos o participan en el equipo Wheeling Pug Relay que recauda dinero para comprar sillas de ruedas para perros.

No solo eso, en el caso de Wild Thang, ha ayudado a recaudar dinero para evacuar a siete perros pequineses de Ucrania. Mientras que otro competidor, llamado Ozzie, visita centros para personas mayores.

LOS PERROS MÁS FEOS DE CALIFORNIA, SEGÚN LOS RESULTADOS DEL CONCURSO

Aunque Wild Thang se llevó el premio como el perro más feo del mundo después de haber participado en cinco ediciones anteriores, la competencia no fue fácil. Según la recopilación de Associated Press, un pug tuerto de 14 años llamado Rome obtuvo el segundo lugar, siendo la primera vez que participó en el concurso. El tercer lugar fue para Daisy Mae que ha perdido gran parte de su pelo, dientes y visión, pero ha ganado mucho cariño gracias a su participación en el concurso.

Con información de El Tiempo