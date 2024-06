Una ciudad de Chile fue por un día la más fría del mundo

La madrugada de este lunes la localidad de Balmaceda, ubicada en la región de Aysén (1,700 kms al sur de Santiago), se convirtió por un día en el lugar más frío del mundo al marcar los termómetros una temperatura mínima de -21,9 grados a las 06:38 horas, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Cabe señalar, sin embargo, que dicha medición no considera el tiempo en la Antártica. Ayer, por ejemplo, la Concordia marcó -71,7 grados, informó la entidad. Según Andrés Moncada, de la Dirección de Meteorología, “si no consideráramos la Antártica, sería Balmaceda el lugar más frío el día del lunes en la mañana con estos -21,9 grados Celsius, que si bien son bajos, no ha sido lo más bajo que ha registrado en la historia de Balmaceda”, dijo en conversación con radio Cooperativa.

“Tenemos el récord histórico con -28,3 grados el año 1958, así que es una temperatura que no es habitual, pero la historia nos dice que han habido incluso temperaturas más bajas en esa zona de nuestro país”, indicó el especialista. Moncada aseguró que las heladas irán a la baja esta jornada en la Región de Aysén.

“El régimen anticiclónico de características frías que estuvo presente en esa zona ya se está debilitando, por lo tanto ya el martes las temperaturas siguen siendo bajas, pero relativamente más cálidas que el día de hoy”, detalló.

“En Balmaceda estamos esperando en torno a los -11 de temperatura mínima, que es 10 grados más cálida que lo que se registró el día de hoy, así que se van perdiendo esas temperaturas tan extremas en esa zona de nuestro país a partir del martes”, remató.

Debido a eso, la DMC emitió dos avisos para toda la zona, uno de ellos por precipitaciones normales a moderadas entre la noche del martes y la mañana del miércoles para las regiones ubicadas entre Los Ríos y Aysén, y un segundo aviso por heladas normales a moderadas, dirigido solo para Aysén. Según investigadores de la Universidad de Santiago, por estos días la Patagonia es la zona “más fría del planeta”, exceptuando a los polos, claro está.