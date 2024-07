¿Con qué sueñan los perros y los gatos?

¿Alguna vez has observado dormir a tu perro o gato y te has preguntado con qué estarán soñando? Aunque no pueden contarnos sus sueños -ya nos gustaría-, algunos científicos han investigado y hecho conjeturas al respecto sobre lo que podría estar ocurriendo en las mentes de nuestros amigos peludos mientras duermen.

LA CIENCIA DETRÁS DEL SUEÑO ANIMAL

La investigación sobre los sueños en animales es un campo en desarrollo, y aunque no existen tecnologías que permitan traducir la actividad cerebral de un animal dormido en una representación clara de sus sueños, se han realizado estudios que ofrecen información valiosa.

Deirdre Barrett, psicóloga e investigadora de sueños de la Universidad de Harvard, destaca que no se ha investigado suficientemente el contenido exacto de los sueños de los animales. “Nadie ha investigado lo que sueñan los animales”, sentencia. Sin embargo, se pueden hacer suposiciones consistentes basadas en su comportamiento y actividad cerebral.

El sueño se divide en varias fases, siendo la fase REM (la del Movimiento Rápido de los Ojos) la más asociada con los sueños. Durante esta fase, el cerebro está activo y se producen movimientos oculares rápidos. Los perros y gatos, al igual que los humanos, experimentan el sueño REM, lo que significa que podrían soñar de manera similar a nosotros.

Sin embargo, la experiencia del sueño varía entre especies. Por ejemplo, los peces no muestran signos de sueño REM, lo que indica que probablemente no sueñan de la misma manera que los mamíferos. Además, Barrett afirma que no está tan claro si las aves experimentan el sueño REM. “Creo que es muy probable que no tengan sueños en el sentido de la actividad cognitiva que nosotros llamamos sueños”, explica.

Con información de Muy Interesante