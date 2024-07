NASA decidió ponerle fin a esta misión que llevaba más de 10 años explorando el espacio

La NASA anunció recientemente que su misión NEOWISE concluirá el próximo 31 de julio, después de explorar el espacio por más de 14 años.

De acuerdo con la agencia espacial, el motivo de la finalización se debió a la aproximación del pico del ciclo actual del Sol, donde se registra una tasa alta de actividad solar (erupciones solares y eyecciones de masa coronal). Estos fenómenos tienden a calentar y expandir la atmósfera terrestre. Esta situación crea resistencia para los satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta, y como la NEOWISE no cuenta con sistema de propulsión, esta nave no podrá mantenerse en órbita.

Una vez que realice su último estudio, el dispositivo entrará en estado de hibernación el próximo 8 de agosto, antes de descender hacia la Tierra. Se tiene previsto que los restos de la NEOWISE se quemen en su reingreso a la atmósfera terrestre a finales de 2024 y principios de 2025. Por otro lado, la sucesora de esta misión, la NEO Surveyor, se encuentra actualmente en desarrollo y su fecha de lanzamiento está planificada para finales de 2027.

Farewell, NEOWISE! 🛰️ After over 14 years of tracking near-Earth objects, @NASA's NEOWISE mission will conclude on July 31. But fear not—its legacy lives on with NEO Surveyor, NASA's next-gen infrared space telescope launching in late 2027 to enhance planetary defense efforts.… pic.twitter.com/5255ju9p1A

