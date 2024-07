El mes pasado los jueces del primer concurso de belleza de inteligencia artificial del mundo dieron a conocer a las 10 finalistas. Ahora fue coronada la primera Miss IA.

Conoce a Kenza Layli, una influencer marroquí que espera aportar “diversidad e inclusión” al panorama de los creadores de IA. Con casi 200.000 seguidores en Instagram y otros 45.000 en TikTok, Layli es enteramente creada por inteligencia artificial, desde sus imágenes hasta sus pies de foto y su discurso de aceptación lleno de palabras de moda.

“Ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA”, dijo Layli en un video del discurso. “La IA no es solo una herramienta; es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían… A medida que avanzamos, me comprometo a promover la diversidad y la inclusión dentro del campo, asegurando que todos tengan un asiento en la mesa del progreso tecnológico”.

El concurso inaugural de Miss IA se inauguró en primavera y atrajo la participación de unos 1.500 programadores de IA de todo el mundo, según Fanvue, una plataforma de influencia para creadores humanos y de IA que organizó el concurso. Layli fue creada por Myriam Bessa, fundadora de la agencia Phoenix AI, que recibirá 5.000 dólares en efectivo, apoyo en Fanvue y un publicista para dar a conocer a Layli. Las finalistas fueron Lalina Valina, de Francia, y Olivia C, de Portugal.

Aunque las influencers virtuales —como la valiente “robot” Lil Miquela, de California, o la japonesa de pelo rosa Imma— no son nada nuevo, muchas de la generación “antigua” requerían un toque humano y eran creadas por un equipo de redactores y directores artísticos. No es el caso de estas concursantes, cuyas imágenes han sido creadas únicamente con programas como DALL-E 3, Midjourney o Stable Diffusion, de Open AI, y cuyos discursos y posts son generados por programas como ChatGPT.

En su página de Instagram, Layli expresa su afición por el color rojo, aconseja a sus seguidores que “inviertan en sí mismos a diario”, asiste a conferencias profesionales para intercambiar ideas y apoya a su equipo deportivo nacional (que no nombró).

Antes del anuncio de esta semana, los organizadores del concurso dijeron que los concursantes serían juzgados no solo por su aspecto, sino también por el uso que sus creadores hicieran de las herramientas de IA, así como por su influencia en las redes sociales. Los concursantes de IA tuvieron que responder a preguntas similares a las de los concursos reales, humanos, como “Si pudieras tener un sueño para hacer del mundo un lugar mejor, ¿cuál sería?”.

Entre los jueces se encontraban la influencer de IA Aitana López y la historiadora (humana) de desfiles Sally-Ann Fawcett, quien declaró a CNN el mes pasado que buscaba concursantes “con un mensaje poderoso y positivo”.

Pero los expertos también han expresado su preocupación por las implicaciones de un concurso de belleza de IA, ya que las imágenes estilizadas generadas por la IA podrían homogeneizar aún más los estándares de belleza.

Kerry McInerney, investigadora asociada del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia de la Universidad de Cambridge, declaró a CNN en una entrevista en video tras la selección de los finalistas. (Entre los 10 finalistas del concurso, Layli, un avatar norteafricano con hiyab, era un caso atípico).

“Estas herramientas están pensadas para reproducir y ampliar modelos existentes en el mundo”, añade McInerney. “No están hechas necesariamente para desafiarlos, incluso si se venden como herramientas que mejoran la creatividad, así que cuando se trata de normas de belleza… Están capturando las normas de belleza existentes que tenemos, que son activamente sexistas, activamente gordofóbicas, activamente coloristas, y luego las están recopilando y reiterando”.

Con información de CNN