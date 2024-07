Política japonesa se desnudó en vivo para ganar votos

Airi Uchino, una candidata de 33 años a las elecciones a gobernador de Tokio, desató una polémica, después de que a finales de junio se desnudara en una transmisión televisiva nacional y preguntara a los espectadores si la encontraban ‘sexy’.

La política del partido populista NHK se quedó en top sin mangas y preguntó a los espectadores si era lo suficientemente ‘sexy’ para ganar votos. “Soy tan linda, por favor, vean mi transmisión de campaña”, dijo Uchino en un video publicado en X y difundido en redes sociales. “¿Creen que soy ‘sexy’?”, preguntó a los seguidores de la transmisión.

La candidata, que compareció sentada ante la cámara con una camisa abotonada, comenzó a dirigirse a los potenciales votantes con una voz parecida a la de los personajes de anime. A continuación, se quitó la camisa hasta quedarse únicamente cubierta por un top sin mangas de color piel, al tiempo que hacía poses como si estuviera completamente desnuda. Uchino también invitó a los espectadores a agregarla en LINE, una aplicación de mensajería, prometiendo responder a cada persona que le escribiera.

La conducta de la política generó críticas e incluso lástima entre su auditorio. “A estas alturas, deberían cambiar las reglas… La carrera se está convirtiendo en una farsa y distrayendo a la gente de los verdaderos problemas”, destacó uno de los usuarios.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Uchino, no consiguió los votos necesarios para imponerse a Yuriko Koike, candidata independiente de 71 años que consiguió un tercer mandato consecutivo de cuatro años en las elecciones, que se celebraron el pasado 7 de julio.

Uchino Airi, a candidate in the Tokyo gubernatorial race, stripped during her official public television speech, asking viewers if they thought she was sexy. She asked them to add her as a friend on messaging app LINE and pledged to respond to everyone. pic.twitter.com/pa9IYfelUR

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) June 27, 2024