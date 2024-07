Confirman que Bob Esponja es autista

Tom Kenny, el actor y comediante de 62 años que le da voz al personaje animado de Bob Esponja, confirmó recientemente en la Motor City Comic Con 2024, celebrado en Detroit (EE.UU.), que el personaje animado es “autista”, según un video compartido en la plataforma Youtube por el creador de contenido del canal Big Blue Glasses.

tom himself said spongebob was on the spectrum at motor city comic con!! i got to see the panel and my dad got this video of it which i had to screen record cuz it was on facebook 😭tom was really nice to everyone and made sure everyone got to ask their questions!! pic.twitter.com/hpAtPKFaby

— Domino (@DominoDeerGirl) July 22, 2024