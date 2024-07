Esta es la frecuencia con la cual debe ser desparasitados los gatos

El gato se ha convertido en uno de los animales más queridos por quienes desean tener una mascota en el hogar, por lo tanto, sus cuidadores se preguntan qué deben hacer para mantener la salud del felino en perfecto estado.

En ese sentido, surgen muchas interrogantes sobre las vacunas y los procesos desparasitantes que deben tener, a fin de garantizar que el gato este libre de enfermedades.

Por lo tanto, los expertos en el tema realizar los respectivos estudios para determinar cómo influye la desparasitación en el felino y cada cuánto tiempo debe ejecutarse la misma.

¿Cuándo debo desparasitar al gato?

Lo ideal es realizar este proceso en el tercer mes de vida del animal, con la dosis mínima para no causas problemas en el sistema inmunológico de este.

Beneficio de desparasitarlo

Ayuda a limpiar el sistema digestivo del felino, ya que, al desparasitarlo este queda limpio y le ayudará a procesar mejor los alimentos que consuma en su día a día.

Cabe recordar, que todos los gatos deben ser desparasitados, no importa si el felino esta domesticado o no, esto no es un factor influyente en el proceso de adquisición de parásitos o bacterias que pueda adquirir durante su crecimiento.

A su vez, es importante resaltar que el proceso de desparasitación debe estar indicado por un especialista en la materia, es decir, el veterinario que atienda las consultas de rutina del gato, con la finalidad de evitar consecuencias negativas el suministrar el desparasitante al felino.

