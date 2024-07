Organizar la despensa en solo 10 pasos

La despensa es una parte vital en el hogar, principalmente en la cocina, pero puede desordenarse rápidamente con el estrés del día. Para evitarlo, te compartimos algunas recomendaciones que te permitan mantenerla arreglada y así encontrar lo que necesitas, fácilmente y dejando todo en su lugar.

Aunque esta es una tarea doméstica que puede resultar tediosa, organizar la despensa es realmente beneficioso.

¿Cómo lograr una despensa organizada?

1. El primer paso para organizarla es deshacerte de todo lo que no uses o necesites. Esto incluye alimentos vencidos, recipientes rotos o dañados y cualquier cosa que no planees usar en los próximos meses.

2. Una vez que hayas purgado tu despensa, es hora de implementar áreas para diferentes tipos de alimentos. Esto podría incluir ingredientes para el desayuno, refrigerios, suministros para hornear, productos enlatados, postres y golosinas, entre otros.

3. Utiliza recipientes transparentes para mantener la alacena al día y hacer que sea más fácil ver lo que tienes. También ayudan a evitar que los alimentos se pongan rancios.

4. Etiqueta todos los recipientes para que sepas lo que hay dentro. Esto te ahorrará tiempo cuando estés buscando algo con prisa.

5. Si tienes una despensa pequeña, puedes usar el espacio vertical a tu favor instalando estantes o cestas colgantes para maximizar el espacio.

6. Procura limpiar los estantes y contenedores regularmente y sacar la basura cuando esté llena.

7. Agrega elementos poco convencionales. Desde cajas que ya no uses, cestas, envases de plástico, todo cuenta. Adapta estas ideas a tus necesidades particulares.

8. Aprovecha la puerta de la alacena para instalar elementos que necesitas.

9. Si tienes un lugar de medidas reducidas, puedes instalar estantes adicionales o de clip, gavetas y aprovechar todo el espacio disponible.

10. Haz una recopilación de lo que usas a diario y tenlo muy cerca de donde cocinas, así solo tendrás que dar un par de pasos para alcanzarlos.

Beneficios de mantener el orden

Cuando logras mantener el orden en la despensa no solo cuidas la salud e higiene, también te beneficias de la siguiente manera:

– Podrás encontrar lo que necesitas de forma rápida y sencilla.

– Ahorrarás tiempo cuando estés cocinando y horneando.

– Desperdiciarás menos comida.

– Aumenta la eficiencia de la cocina.

– Optimiza la limpieza.