Mujer se convirtió en policía y arrestó al asesino de su padre… 25 años después del crimen

“Pedí su arresto y usted pagará por dejar huérfanos a cinco niños”, dijo la policía civil Gislayne Silva de Deus, de 34 años, mirando al asesino de su padre, en la Comisaría de Homicidios de Roraima (Brasil), en la mañana de este miércoles. Raimundo Alves Gomes, de 60 años, fue detenido por la hija de Givaldo José Vicente de Deus, asesinado a tiros en 1999, poniendo fin a una batalla que duró 25 años.

“Nada hará que mi padre regrese, pero ver que se hace justicia me da una sensación de paz y alivio inconmensurables”, dijo Gislayne, con la voz entrecortada por las lágrimas, en una entrevista con O Globo.

La tarde del 16 de febrero de 1999, Vicente salió con un amigo a jugar al billar en el Bar da Vanuza, en el municipio de Boa Vista. Según el relato de Gislayne, su padre le debía 150 reales (aproximadamente $ 1.155) a Raimundo, que tenía una “tiendita” en la región. Armado con un revólver, Gomes fue a cargar contra Vicente. Luego de una pelea física dentro del bar, Gomes le disparó en el ombligo al hombre, quien fue trasladado al Hospital General de Roraima, pero no sobrevivió.

“Después de su muerte, vi las dificultades que estaban pasando mi madre y mi madrastra y pensé: ‘Si mi padre estuviera aquí, tal vez no pasaríamos por esto’”, contó emocionada la policía.

GISLAYNE, LA POLICÍA CIVIL E HIJA DE GIVALDO

Gislayne Silva de Deus tenía 9 años cuando recibió la noticia del asesinato. Cuando era niña no imaginaba su futuro en la Policía. Sin embargo, con la muerte de su padre, sus objetivos de vida cambiaron. Al crecer bajo el impacto de la pérdida, decidió que su misión sería buscar justicia no sólo para su propia familia, sino también para otras personas que, como la suya, sufrían crímenes impunes.

“Quería enorgullecer a mi padre. Después de su muerte siempre busqué resolver el caso y que se detuviera al responsable. Me gradué en derecho y comencé como policía criminal en 2022. Ahora, en julio de 2024, me convertí en funcionaria de la Policía Civil de Roraima. Entonces pedí que me asignaran a la Comisaría de Homicidios, porque vi que hacían una diferencia en la vida de las personas. Quiero que otras familias que también perdieron a alguien tengan un resultado justo”, afirmó.

LA DETENCIÓN DEL ASESINO DE SU PADRE

La mañana de este miércoles, después de 25 años prófugo, Raimundo Gomes fue detenido en una finca del barrio Nova Cidade, en Boa Vista, donde se escondía para escapar de la Justicia. Para capturarlo se montó un operativo, realizado con el apoyo del Departamento de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Roraima, y la oficial responsable de arrestar al prófugo fue Gislayne.

La Comisaría de Homicidios de Roraima investigaba otra situación en los últimos dos meses. Ante esto, la Policía pidió ayuda al departamento para encontrar al asesino de su padre, quien ya contaba con una orden de arresto emitida por los tribunales. Luego, las investigaciones sobre su paradero avanzaron y, gracias a ello, la Policía pudo cumplir con la orden judicial.

“Cuando mis compañeros me informaron que lo habían detenido, lloré mucho. Es el cierre de un ciclo. Siento una mezcla de sentimientos, que mezcla felicidad y paz. Fue sentenciado a 12 años de prisión, harán todo lo posible para reducirla, pero se hizo Justicia. Mi familia quedó muy contenta con mi mensaje: ‘Ahora pueden estar tranquilos. El asesino de mi padre fue arrestado'”, recuerda.

Según la sentencia del Tribunal de Roraima, firmada por el juez Iarly José Holanda de Souza, Raimundo Alves Gomes fue condenado por homicidio calificado, “cometido sin causa”. La pena se fijó en 12 años de prisión.

Con información de El País de Uruguay