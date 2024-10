Los Simpson finalmente resolvieron el misterio de Homero que desconcierta a los fanáticos

Después de más de tres décadas en la televisión y tras convertirse en una de las series animadas más longevas y queridas de la cultura pop, Los Simpson han respondido a una de las preguntas que ha desconcertado a sus fanáticos desde el primer episodio: ¿cómo ha logrado Homero conservar su trabajo en la Planta de Energía Nuclear de Springfield a pesar de su incompetencia y múltiples errores? Este misterio, que ha permanecido sin explicación desde que la serie debutó en diciembre de 1989, fue finalmente resuelto en el episodio titulado “Shoddy Heat”, el cuarto de la temporada 36, emitido este domingo en Estados Unidos.

Desde su primera aparición en la pantalla, Homero ha sido un empleado torpe, distraído e incluso peligroso para la seguridad de la planta nuclear que, sorprendentemente, nunca ha perdido su empleo. Durante años, los guionistas de la serie se han divertido mostrando al personaje en situaciones laborales absurdas, poniendo en riesgo la seguridad de la planta, y sugiriendo que el irresponsable jefe de seguridad apenas comprende las operaciones de la energía nuclear. No obstante, este episodio reciente reveló una intrincada historia que envuelve al padre de Homero, Abe Simpson, y al temible Sr. Burns, propietario de la planta nuclear.

La narrativa de “Shoddy Heat” transporta a los espectadores a la década de los 80, cuando el abuelo Abe trabajaba como detective privado. En esos años, según los flashbacks mostrados en el episodio, Abe tenía un socio llamado Billy O’Donnell. Ambos fueron contratados para investigar un negocio sospechoso que involucraba al Sr. Burns y a su entonces novia, Agnes Skinner, quien financió la investigación. Sin embargo, en el transcurso de su labor, O’Donnell desapareció misteriosamente, lo que dejó a Abe como único testigo de las actividades ilícitas de Burns.

En una tensa conversación, Burns, un hombre que siempre ha sido descrito como inescrupuloso y calculador, le insinúa a Abe que O’Donnell ha tomado “un boleto de ida al paraíso”. La frase, ambigua pero cargada de amenaza, advierte al abuelo de las posibles consecuencias de seguir con la investigación. Para calmar las aguas y evitar mayores problemas, Burns le propone a Abe un acuerdo: si abandona el caso y deja de indagar sobre la desaparición de O’Donnell, él le asegurará a Homero un empleo de por vida en la planta nuclear, una promesa que no tiene intenciones de romper.

Abe acepta el trato. Así, el futuro laboral de Homero quedó sellado gracias a un pacto secreto entre su padre y su jefe, una decisión que protegería su estabilidad económica para siempre. El episodio no solo resuelve el misterio, sino que agrega una dimensión humana y oscura a la historia de la familia Simpson, sugiriendo que Abe, pese a sus defectos y actitudes cómicas, hizo un sacrificio por el bienestar de su hijo, a costa de mantener un secreto durante años.

Al Jean, uno de los guionistas veteranos de Los Simpson, había anticipado este giro en la historia al publicar un mensaje en X (anteriormente Twitter) antes del estreno del episodio. En el mensaje, prometió que resolverían un “misterio que ha desconcertado (al menos a mí) desde el principio del programa”. La publicación provocó una ola de especulaciones entre los seguidores, quienes compartieron sus teorías sobre cuál sería el enigma a resolver.

Más allá de las opiniones divididas, “Shoddy Heat” logra mostrar una faceta poco vista del abuelo Abe. A través de sus recuerdos de juventud como detective, el episodio no solo da una respuesta al misterio del empleo de Homero, sino que también muestra a Abe como un padre protector, capaz de negociar con un hombre tan despiadado como Burns para asegurar el bienestar de su hijo. Al final del episodio, cuando Homero descubre la verdad, en lugar de reprocharle, se muestra agradecido y conmovido.

La revelación brinda a los seguidores de la serie una historia de fondo interesante y conmovedora, un contraste marcado con el tono cómico y surrealista que caracteriza a Los Simpson. En el contexto de una serie que ha pasado 35 años construyendo historias que se desarrollan entre la sátira social y el absurdo, este episodio logra aportar una nota de humanidad que, aunque innecesaria para algunos, resulta emotiva para otros.

La serie, que regresó recientemente para su trigésima sexta temporada, continúa explorando nuevas formas de mantener a su audiencia fiel y entretenida. Aunque la duración de Los Simpson ha sido motivo de preocupación para algunos, el productor ejecutivo Matt Selman aseguró que el equipo no tiene planes de finalizarla pronto. “Siempre he sentido que no hay una respuesta correcta a la pregunta de cómo debería ser el último episodio, porque este programa nunca fue pensado para terminar”, explicó Selman en una entrevista reciente.

Con información de Infobae