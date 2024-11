Fue a surfear y encontró cachorros abandonados

||Redacción El Periodiquito

Carlos Luberriaga, el popular influencer uruguayo conocido por sus aventuras acuáticas, mostró que la compasión no conoce límites. Durante una de sus salidas al río, Carlos escuchó unos débiles maullidos que provenían de una bolsa abandonada en la orilla. Sin dudarlo, se acercó y descubrió a cinco cachorros, de los cuales solo uno había sobrevivido.

Carlos iba documentando su travesía con una cámara acuática cuando escuchó unos quejidos que venían de una bolsa ubicada en la orilla del arroyo: “Algo está llorando, me intriga, hay algo que hace ruido… ¿escuchan? Y hay una bolsa ahí”, comentó. Sin dudarlo, se acercó y, al abrir la bolsa, se encontró con cinco cachorros, pero lamentablemente solo uno de ellos estaba vivo.

“¡Qué lamentable, miren lo que es este pobrecito! Hay que tener poco corazón para tirar estas criaturas… te vas con nosotros”, dijo sin dudar el hombre uruguayo mientras aseguraba al perrito en su cuello para llevarlo con él a un lugar seguro.

Emma: la cachorra bebé que enamoró a TikTok

El joven uruguayo compartió actualizaciones sobre el estado de “Emma”, quien ahora disfruta de un hogar a salvo y recibe todo el cuidado que merece. En uno de sus videos el influencer explicó el profundo significado detrás del nombre: “Emma era una monja que me transmitía mucha paz en mi infancia, cuando tenía pesadillas. Me ayudó a dormir en paz, y siento que este cachorrito, con su serenidad, me da esa misma sensación”.

La conexión emocional entre ambos resonó entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar sus redes de mensajes de afecto y admiración. “no puedo creer la historia, esa perrita sobrevivió para encontrarte. Son el uno para el otro”, comentó una usuaria. Otro expresó: “¿cómo alguien puede tener el corazón para abandonar así a estos seres indefensos? Emma luchó para ser escuchada, y ahora tiene el hogar que merece”.