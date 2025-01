Luego de adelgazar 200 kilos murió un influencer brasileño

El «influencer» brasileño Gabriel Freitas falleció este lunes, a la edad de 37 años de edad, debido a un paro cardiopulmonar derivado de su obesidad mórbida, informan medios locales que citan el anuncio de un amigo suyo, Ricardo Gouvea, en Instagram.

«Gabriel murió en el intento. Gabriel nunca se rindió. Al contrario, Gabriel murió haciendo dieta», reza el texto. «Era un hermano para mí. Luchó hasta el final, era muy fuerte y le tengo mucho respeto. Era una persona muy buena, con muy buen corazón», añadió, asegurando que murió mientras dormía y no sintió dolor.

En los comentarios de la publicación de Gouvea, varias personas expresaron su sorpresa por la noticia de la muerte de Freitas, que tenía cerca de 65.000 seguidores en redes sociales. «Vaya, no me lo puedo creer», escribió uno de los internautas. «He visto su último video. No me lo podía imaginar. Que Dios lo reciba», dijo otro.

Freitas, que llegó a pesar 380 kilos, había engordado al pasar por un extenso período de duelo tras el deceso de su padre y de su hermano. Además de combatir contra su obesidad, sufría de depresión.

Compartió su vivencia de pérdida de peso mediante las redes sociales, logrando adelgazar 193 kg tras someterse a una intensa rutina de ejercicios y dietas. Asimismo, se hizo famoso cuando participó en un programa de televisión en 2017.

En sus videos motivacionales, Freitas decía sentirse «esposado a cadenas invisibles» por la falta de movilidad y autonomía. También lamentó la separación de sus amigos. «Me olvidaron», aseguró.

Con información de El Público TV