Resistencia a los antibióticos podría causar 40 millones de muertes para 2050

|| Redacción El Periodiquito

La antigua jefa médica de Inglaterra, Sally Davies, explicó que existe un peligro real de que los procedimientos rutinarios puedan conllevar riesgos vitales generalizados debido a la propagación de bacterias que poseen resistencia a los antimicrobianos.

La resistencia a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en inglés) podría cobrarse 40 millones de vidas para 2050 si no se controla, afirmó en una entrevista con The Observer Sally Davies, enviada especial del Reino Unido para la AMR y antigua jefa médica de Inglaterra.

Davies explicó que existe un peligro real de que los procedimientos rutinarios —desde la cirugía hasta el parto— puedan conllevar riesgos vitales generalizados debido a la propagación de bacterias que poseen resistencia a los antimicrobianos. “Alrededor de un millón de personas mueren cada año debido a la proliferación de resistencias microbianas, y esa cifra aumentará en los próximos 25 años”, alertó.

Las estimaciones apuntan a que para 2050 se habrán duplicado las tasas de mortalidad por AMR, y las cifras indican que casi 40 millones de personas perderán la vida a causa de las superbacterias en los próximos 25 años, con especial riesgo para las personas mayores.

Según Davies, “los datos recientes muestran que la AMR está disminuyendo en los menores de cinco años, lo cual es una buena noticia”, pero “en los mayores de 70 años las tasas de mortalidad han aumentado un 80 % desde 1990, lo cual es muy preocupante”.

La experta insistió en la importancia de no hacer un mal uso de los antibióticos disponibles, si bien precisó que también es necesario desarrollar nuevos fármacos.

“Desde finales de los años 80 no se utilizan nuevos tipos de antibióticos, y el modelo de mercado que fomentaría la creación de nuevos antibióticos no funciona”, declaró, agregando que no es lucrativo para las empresas farmacéuticas.

“En cambio, los medicamentos para la tensión arterial que hay que tomar todos los días, o los medicamentos contra el cáncer que hay que administrar durante meses, ofrecen a las farmacéuticas unos beneficios mucho mayores. Así que no tienen ningún incentivo para intentar desarrollar nuevos antibióticos”, señaló.