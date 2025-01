Capturan un pez con “dientes humanos” y la imagen se viraliza en Brasil

Una familia, que estaba de vacaciones en Anchieta, en el sur del estado brasileño de Espírito Santo, protagonizó un curioso hallazgo que llamó la atención de millones de personas en las redes sociales: un pez con “dientes humanos”.

Paula Moreira, una empresaria de 37 años, y sus allegados llevaron a su abuela, de 94, a un viaje a la playa.

Durante su estancia, compraron el pez a unos pescadores locales en la playa. Sin embargo, solo se dieron cuenta de la inusual dentadura del animal cuando estaba ya en la parrilla.

“No, ¿pero dientes así? ¿Es como una dentadura? ¡Mira esto! Parecen dientes humanos, no es broma. ¿Qué es eso?”, se cuestionó Moreira. La grabación no tardó en hacerse viral.

Moreira confesó al portal G1 que el aspecto del pez le impidió probarlo.

“En el momento en que vi [los dientes], dejé a todos comiendo y me preparé una ensalada. No tuve el coraje de comerlo, no sé, no conseguí comerlo. Pero mi familia dijo que estaba muy sabroso, delicioso”, comentó.

Y continuó: “Bromearon [sus familiares] hasta diciendo que les gustó tanto el pescado que solo sobraron los dientes”.

UN PEZ FÁCIL DE ENCONTRAR

La emprendedora dijo que muchas personas que vieron la foto pensaron que había hecho un montaje. Pero, según el biólogo, João Luiz Gasparini, el pez tiene un tipo de arco dental que ayuda en la alimentación.

Un especialista consultado por el portal brasileño explicó que es un ‘sargo-de-dentes’, conocido en español como sargo chopa, es muy común en ese litoral brasileño.

“Tiene dientes incisivos fuertes que se parecen a los dientes humanos. Esto se debe a su evolución. El animal come mariscos, incluso arranca hasta mejillones de las rocas, por lo que necesita dientes muy fuertes”, comentó.

Gasparini también añadió que el pez, “con sus dientes superiores, que son todos redondeados, tritura conchas, caracoles y cangrejos”.

Por su parte, Álvaro Martins, presidente de la colonia de pescadores de Vitória, la capital del estado de Espíritu Santo, señaló que se trata de un pez fácil de encontrar, pero no muy popular.

“Son peces poco conocidos, pero muy buenos tanto para parrilla como para moqueca [cocido de pescado típico]”, comentó Martins, quien destacó que además se vende a buen precio.

