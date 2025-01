“Se me metió el diablo”: La aberrante justificación de un hombre que abusó de su hija

Un hombre abusó de su hija en la cama de su nieta y lo condenaron a 8 años de cárcel en San Juan, Argentina. “Hija, no me hagas la denuncia, perdóname, sé que estuve mal, perdóname. Se me metió el diablo en la cabeza. No me denuncies, me voy a ir de la casa”, se justificó.

El imputado, S.N.L.R. admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y aceptó la pena que le impusieron por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.

Según fuentes judiciales, la víctima, desde mayo de 2023 se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Asimismo, intentó quitarse la vida por las situaciones que vivía con su padre.

El 31 de enero de 2024, la víctima fue hasta la UFI Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig). Manifestó que ese día, cerca de la 1.30 de la madrugada, junto a su padre llegaron a su casa, donde también vivían sus tres hijas menores.

Según relató, estaba muy cansada y tomó la medicación para dormir que tenía recetada. Habitualmente solía dormir con sus hijas y su padre solo, pero esa noche durmió con una y su padre con las otras dos.

Alrededor de las 2.20, la mujer sintió que la estaban tocando y luego que la penetraron. Tras despertarse, se encontró con que su padre le había sacado la ropa y estaba encima de ella. Según los voceros, lo empujó y salió de la habitación, mientras que él se fue hasta la cocina y se cambio.

La mujer salió corriendo de la casa y se fue hasta lo de su hermana, quien le dijo que tenía que denunciarlo. Las dos volvieron para la casa de la víctima y sacaron a las nenes del lugar. En ese interín, observaron que el acusado seguía en la cocina, de acuerdo a lo que indicó el portal local Diario de Cuyo.

Desde allí, les suplicaba por favor que no contaran nada. “Vengan, hablemos los tres, no hagan nada”, era una de las cosas que les decía. Sin embargo, fueron hasta la comisaría 10ma de 25 de Mayo.

En un momento, se dio cuenta que su padre la seguía y le rogaba para que guarde silencio. “Hija, no me hagás la denuncia, sé que estuve mal, personame. Se me metió el diablo en la cabeza. No me denuncies, me voy a ir de la casa”, justificó su accionar.

Ella le contestó: “Habiendo tantas mujeres te venís a fijar en mí que soy tu hija”. De acuerdo a la demanda, la mujer, al estar confundida, se fue para la casa de su hermana y no llegó a la comisaría.

No obstante, alrededor de las 7.00, se levantó y se fue a la comisaría. El personal policial la trasladó hasta Cavig. Cuando se encontraba en el médico legista por ser atendida, recibió un llamado telefónico de su padre. “Hija perdoname, no sé lo que hice, se me metió el diablo en la cabeza. Cuidá a las niñitas y cuidate vos. Pronto vas a tener noticias mías. Las amo”, insistió, y cortó el llamado.

Este miércoles, la Justicia de San Juan ordenó la prisión preventiva del hombre, hasta la que la sentencia a 8 años de cárcel quede firme. Por lo pronto, estará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Con información de TN