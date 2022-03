Qué hacer si se daña la olla de presión

La olla de presión en un recipiente hermético que tiene como objetivo cocinar los alimentos de manera más rápida que en la forma tradicional.

Se ha convertido en un súper aliado en la cocina, sin embargo a veces de tanto usarla comienzan a presentar algunas fallas, como goteo liquido por un lateral o el escape de aire.

Si comienza esto le está ocurriendo a su olla de presión, es el momento de revisar la goma de la tapa, puede que sea un aviso para cambiarla por una nueva. Chequee la válvula a ver si está funcionando correctamente. A continuación le sugerimos algunas recomendaciones para repararla.

Cambiar la goma de la olla

La goma que traen las ollas de presión le permite cerrarla de forma hermética, si observa que la olla no consigue alcanzar la presión necesaria para cocinar los alimentos, es momento de cambiarla.

Otro indicativo es la válvula de presión si no sube de forma normal y no funcionan cuando empieza a hervir el agua, es señal de cambiar la goma porque ya no funciona.

Lo que deba hacer es voltear la tapa y retirar la goma dañada, si no puede sacarla con la mano utilice un cuchillo. Compre otra nueva según el modelo de su olla express.

Luego coloque la nueva, presionado poco a poco hasta que calce por completo en el hueco donde estaba la anterior de manera que quede ajustada y a la medida.

Cómo limpiar la válvula

Con un cepillo de cerda suave o un palillo, páselo sobre la válvula para verificar que no tenga ningún alimento que la esté obstruyendo. Dependiendo del tipo de olla, puede que le toque desmontar el asa para sacar la válvula.

Cambiar el asa

Destornille la pieza dañada y cambie por una nueva. Si no sabe cómo arreglar la tapa de su olla express es mejor que busque un especialista.

Aunque existen diferentes modelos, es importante que al momento de usarla tome ciertas medidas de precaución.

Cómo usarla de manera segura

1 Cuando note que el vapor está saliendo con fuerza, baje la llama al mínimo.

2 No abra la tapa hasta estar completamente segura que no tiene presión dentro de la olla.

3 Nunca llene la olla hasta el tope, la mayoría de ellas tienen marcas internas de llenado, procure que sus alimentos no rebasen más de las tres cuartas partes de su capacidad.

4 Para un mayor ahorro de energía, en el momento que la olla alcance su punto máximo de presión, baje el fuego.

5 Cuando se cocinen alimentos con tendencia a hincharse o que produzcan mucha espuma, es mejor llenar la olla sólo hasta la mitad, para evitar que la válvula se obstruya.

6 Verifique que la válvula de seguridad se encuentre limpia y en buen estado de manera que permita salir del vapor correctamente.

Con información de Diario 2001