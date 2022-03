Mantén un cuarto de baño higiénico

Baño, áreas de la casa que solemos tener abarrotado de cosas, que sin darnos cuenta vamos acumulando a lo largo de los años. Por ser un lugar privado, vamos guardando cosas que a la larga podrían ser perjudiciales para nuestra salud y la fluidez de la buena energía.

Baño aseado

Productos vencidos

¡Alerta máxima! Este punto es uno de los más importantes, por tratarse de nuestra salud. En el baño vamos colocando todo aquello que compramos y todo lo que se nos ocurre usar a la hora de estar en él, que los vamos dejando por toda una eternidad como productos de belleza, cremas, protectores solares y demás artículos de cuidado personal, que sin darnos cuenta, ya están caducados. Revisa todos los productos y medicinas que guardes en este lugar cada 3 meses y deshazte de todo lo que esté vencido.

Joyas

Si eres de las personas que acostumbra guardar sus joyas en el baño, ¡detente! El alto nivel de humedad que tiene el baño hará que tus joyas se ennegrezcan, dañándolas rápidamente. Nuestro consejo es que las guardes en una cómoda de tu habitación o en tu vestier.

Alfombras de baño

Hay personas que acostumbran colocar alfombras para salir de la ducha, frente al lavamanos, frente al escaparate, en el centro de cuarto de baño y otra frente al inodoro. ¿Cuántas alfombras puedes necesitar en un baño? La verdad es que con una sola frente a la ducha, podría ser la más conveniente, por el hecho no mojar el piso al terminar de bañarnos y no resbalarnos. Pero aún así, no es recomendable colocar alfombras dentro del baño (en ninguna de las áreas) ya que la humedad que hay en esos espacios ayudan a la proliferación de hongos y bacterias que pueden ser fácilmente transmitidos a los seres humanos, al mismo tiempo que la alfombra hará lucir atiborrado y más pequeño el lugar.

Más recomendaciones

Ambientadores

Es cierto que no hay nada mejor que un baño que huela rico y a limpio. Por ello, la mayoría de las personas acostumbran a guardar sus ambientadores en el baño, para ser usados cada vez que sea necesario, pero no hay nada peor que tener un ambientador de bajo costo. Es mejor comprar uno de buena calidad a tener uno económico, ya que el efecto de estos solo dura unos minutos, y lo que harás será ocupar un espacio valioso con un envase que al fina no sirve para mucho. Si te gusta lo natural, es preferible usar velas aromáticas, aceites esenciales o inciensos.

Estantes abarrotados

Todos sabemos que los estantes están hechos para colocar y guardar utensilios, pero en el área del baño, estos estantes suelen ser pequeños, por lo que con poner más cosas de lo necesario, hará que se vean abarrotados, lo que causará una mala impresión al entrar al mismo, haciéndolo lucir desordenado y sucio. Deshazte una vez cada dos semanas, de todo lo que vas dejando día a día en los estantes, que no debería estar allí, y que por razón de tiempo las vamos dejando mal puestas.

Con información de D2001