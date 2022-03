El polémico logo que proponen para un local que reemplazaría a McDonald’s en Rusia

Luego de que McDonald´s se retirara de Rusia como una medida de rechazo a la invasión a Ucrania, desde el parlamento del país presidido por Vladimir Putin propusieron que la cadena de comidas rápidas sea reemplazada por una propia. A su vez, el local cuyo nombre hace referencia a la obra de Antón Chejvov, quiere registrar un logo muy similar al de la empresa estadounidense.

El nuevo diseño de Uncle Vanya’s (Tío Vania, en castellano), título de la famosa creación del dramaturgo, fue presentado el sábado a la Agencia de Propiedad Intelectual de Rusia, según informó la agencia de noticias ucraniana Nexta. El anuncio se conoció poco después de que Vyacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del parlamento, anunciara que los restaurantes locales de marca deberían hacerse cargo de las locaciones de McDonald’s.

El dato llamativo fue que, en la presentación del logotipo de la flamante cadena local, se advierte un elocuente parecido con el de la empresa estadounidense. De hecho, es una “B” del alfabeto cirílico que hace alusión a la “V” de Vania y emula a la famosa “M” de la compañía Dick y Mac McDonald.

En rigor, la letra del nuevo proyecto fue recostada hacia la izquierda, es del mismo color y es idéntica a la inicial de la cadena norteamericana con la única diferencia que los icónicos arcos dorados aparecen cerrados con la línea necesaria para conformar la “B”. Más aún, como para que no queden dudas de su similitud, para ilustrar el fondo del diseño también se utilizó el rojo.

The Russian fast-food chain that Russian parliament's speaker has proposed replace @McDonalds has filed for this trademark. Not kidding. pic.twitter.com/6GAUNnbHVm

— Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022