¿Cómo darle medicina a las aves?

Las aves son animales vertebrados que pueden ser llevados a casa y tenerse como animales de compañía. Son esas mascotas que a pesar de tenerse encerradas en jaulas alegran los días de sus amos.

Muchos pájaros cantan, otros aprenden incluso a hablar, pero también pueden enfermarse y allí comienza un verdadero suplicio pues darle la medicina no es nada fácil.

Las aves enfermas

Diagnosticar a un ave enferma es una tarea bastante complicada, pues los pájaros como mascotas saben cómo ocultar las enfermedades.

Expertos señalan que entre los signos más comunes que desvelan que las aves están enfermas son:

– Cambio en el apetito.

– Se sitúa constantemente en el fondo de la jaula.

– Presenta dificultad para mantener el equilibrio.

– Renuncia a posarse.

– Cambio de color y consistencia de los excrementos.

– Sus plumas se tornen rizadas o esponjosas.

En caso de observar alguno de estos signos se recomienda llevar al veterinario para que lo evalúe, le mande las medicinas apropiadas, y te enseñe cómo debes suministrárselas.

Medicar a los pájaros

Medicar a las aves supone todo un reto porque no todos los animales cooperan de la misma manera ante curas o medicación.

Los pájaros por lo general son de esos animales que ponen resistencia a tomarse la medicina.

No obstante, si está enfermo se debe hacer lo posible y hasta lo imposible para que ingieran la medicina.

¿Qué hacer?

En caso de tener varios pájaros en una misma jaula, debes separarlos porque no se sabe cómo puede afectar la medicina, o incluso la enfermedad, de un ave enferma a sus compañeros sanos.

Dale tiempo al animal, tanto antes de darle la medicina para que se tranquilice, como después de la dosis. Hazle mimos, ayúdale, y dedícale el tiempo que necesite.

Si tienes dudas, pregunta al veterinario todo lo relacionado al fármaco, cómo administrar, dosis exacta e incluso, cómo se debe conservar de manera adecuada.

Evita que la medicación ensucie al ave: puede ser difícil, pero si todo cae sobre el ave tendrás que limpiarlo bien. Cuanto más limpia sea la administración, mejor.

Finalmente, y no menos importante, debes evitar repetir la dosis. Si por lo que sea, no estás seguro de que haya tomado todo lo que necesita, no repitas la dosis.

La sobremedicación puede tener consecuencias muy graves. Espera a la siguiente dosis.

Medicinas para las aves

Los medicamentos disueltos en agua suelen ser las vitaminas y los antibióticos. Estos se disuelven fácil y rápidamente en el agua del pájaro para que los consuman mientras beben y se hidratan.

Para disolverlo es importante estar atentos a la cantidad de agua correcta, para que no quede demasiado condensado o demasiado disuelto. Además, hay que estar pendiente de que el animal beba agua con frecuencia.

A pesar de lo fácil que pueda parecer, es una de las opciones menos recomendadas porque se pierde el control de cuánto toman o en cuánto tiempo.

Otra alternativa son los medicamentos mezclados con la comida. Este es un caso similar a los disueltos en agua. Se suele usar en casos de vitaminas o suplementos, y es una opción mucho más adecuada.

Permite incluir la medicina en la ración habitual del animal, por lo que son altas las posibilidades de que tome toda la dosis de una vez.

No obstante, hay que tener en cuenta que la mediación en polvo no debe mezclarse con alimentos secos o quedará al fondo del comedero.

Por otro lado, no hay que llenar demasiado el recipiente. Al escarbar buscando sus partes favoritas puede dejar fuera la medicación sin darse cuenta.

También existe la posibilidad de dar los medicamentos en el pico. Esta opción es la favorita de los veterinarios. Aprender a coger a las aves y administrar la medicina directamente en su pico es la mejor garantía para saber que toma todo lo que necesita.

Para ello se debe utilizar una jeringa con la cual se pueda depositar la dosis por un lateral del pico.

Con información de Diario 2001