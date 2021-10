El área de lavado, puede ser tu espacio ideal

El área del lavado puede convertirse en un lugar para que aunque tengas que lavar, puede convertirse en el lugar para descansar y relajarte. Incluye elementos que tengan mucho de tu personalidad, así lograrás prestarle más atención.

El área de lavado

Siempre suele estar reservado para instalarlo en la cocina, pero esto no debe ser una regla de oro. Si tienes una casa grande puede tener su lugar especial.

Elementos a tomar en cuenta

Como en toda área del hogar, este espacio debe contar con la inclusión de diversas herramienta que harán más sencilla esta labor. Algunas de estas son:

1. En una cesta puedes colocar jabón, ganchos y demás detergentes (debidamente identificados). Así los tendrás a tu alcance con mayor rapidez. Para agregarle un toque diferente, decóralos con colores que aviven la imagen del cuarto de lavado.

2. Ubica la lavadora y la secadora (opcional) una al lado de la otra, esto evitará que te esfuerces para lograr alcanzar alguna de ellas. La idea es que tengas todo esto a tu alcance.

3. Si no tienes un armario donde ubicar los recipientes, tranquila, bastará con que forres una caja y la ubiques sobre la lavadora. Si puedes invertir un poco más de dinero, compra unos estantes aéreos. Te aseguramos que no estarán demás, y le darán un look ordenado y limpio al lugar.

4. Pinta de un color agradable las paredes de este espacio. Utiliza tonos que te hagan sentir la sensación de estar en contacto con la naturaleza. Los colores blanco y beige, logran calmar tu ánimo y hacerte sentir mucho más tranquila.

5. Coloca cerca de tu área de lavado un lugar para planchar. Una vez que hayas comenzado a trabajar, es mejor que culmines la tarea completa. Luego te podrás dedicar a descansar.

6. Deja tu ropa al sol y ve doblando las prendas que se van secando. Mientras terminas de doblar todo, guarda la ropa en una cesta. Para evitar que la ropa se maltrate.

7. Incluye plantas en esta área, harán que el lugar luzca genial, y te brindará un olor fresco mientras estás lavando la ropa. En conjunto con el olor del suavizante, te sentirás como en un campo o pradera.

8. Allí puedes tener un libro, llevar tu computadora y disfrutar tu serie favorita y alguna película.