Maquillaje de ojos: hazlo de forma segura

El maquillaje moderno cada día incorpora técnicas y toques nuevos como sombras fosforescentes, cristales adhesivos, mascarillas y extensiones de pestañas. Todo sin percatarse de los cuidados de la piel de la zona periocular. Su mal uso podría acarrear problemas de salud visual.

La capa de piel de la zona ocular es cinco veces más fina que el resto de la cara, lo que la hace sumamente sensible y delicada. Contiene menos colágeno y se distiende por el parpadeo, haciéndola un área delicada.

Por lo tanto, a la hora del maquillaje es importante utilizar cosméticos adecuados para evitar dañar la zona. De lo contrario, se podría sufrir de irritaciones, ojo seco, alergias, obstrucción lagrimal, dermatitis ocular o blefaritis.

Nuestra rutina de belleza deberá estar regida por algunos cuidados básicos para asegurar nuestra salud, como el no utilizar productos con más de 3 meses de abierto en el envase. Tampoco utilizar el lápiz labial en los ojos, asegurarse de que sean hipoalergénicos y de laboratorios reconocidos.

Maquillaje seguro

Limpiar utensilios

Cuando se usa un instrumento para aplicar el maquillaje, se debe limpiar luego de su uso. De esta forma nos aseguramos que para la próxima aplicación no contendrá residuos, gérmenes, bacterias ni hongos que puedan afectar nuestros ojos.

Ingredientes

Los componentes que contienen tus cosméticos no siempre nos sientan bien. Si somos alérgicos a algún químico, podría acarrearnos un grave problema. Revisa la etiqueta del producto o su página web para asegurarte de que no contenga nada que no te favorezca.

Único

Tus cosméticos son solo tuyos, ¡no los debes prestar! Hacerlo es un grave error, ya que no tendrás certeza de qué gérmenes podrá transmitirte la otra persona que los usó. Es mejor explicar amablemente que no puedes prestar tu maquillaje antes que padecer de alguna enfermedad causada por un germen.

Aplicadores

Así como te preocupas por limpiar tus herramientas de maquillaje, deberás preocuparte por sustituir el aplicador que usas luego de mucho uso o deterioro. Al mismo tiempo, cuando te pruebes maquillaje en las tiendas, lo recomendable es que utilices tu propio aplicador y no el que está en la tienda que ha usado todo el mundo.

Quietud

Maquillarte cuando estás en el carro, ya sea de pasajera o como conductor, es un gran riesgo. Si vas manejando no podrás controlar con exactitud tus implementos, pudiendo poner en riego tus ojos con un mal movimiento. Y si vas como pasajera, nunca sabrás cuando vendrá un frenazo que pueda perjudicar tus ojos.