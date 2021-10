Alisado capilar casero con este botox reparador

Bien dice el dicho que la primera impresión es lo que cuenta. Y para logra una buena primera impresión, pasa por tener un cabello arreglado. Pero, lamentablemente, la mayoría de las mujeres sufren de frizz, ese desagradable pelillo rebelde que tenemos en la capa superior de la melena.

Pasa solucionar este problemita, existe la cirugía capilar que se realizan en centros de belleza especializados y con personal experto. Se trata de una hidratación profunda que dejará el cabello lacio y manejable.

Pero esta cirugía no es solo para aquellas que sufren de cabello rebelde, no. Si eres de tener un cabello ondulado, y deseas un cambio de look, esta opción también es para ti.

Alisado capilar casero

Si eras de las que cada dos años tenía que realizarse este tratamiento en salones de belleza, gastando tiempo y dinero, te traemos buenas noticias.

Ya puedes mantener tu cabello liso, hidratado, manejable, con mucho brillo y, lo mejor de todo, sano, en tu propia casa. Aquí te hablamos de cómo puedes realizar tu propia cirugía capilar sin moverte de casa.

Para preparar el producto que utilizarás en tu melena, necesitarás:

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharadita de aceite de oliva.

1 cucharadita de aceite de argán.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de mayonesa.

1 cucharadita de vitamina E.

4 cápsulas de colágeno (si no tienes, puedes usar 1 sobre de gelatina sin sabor o grenetina disuelto en ½ litro de agua).

Glicerina.

Una vez armada con todo, procede a prepararla de la siguiente manera:

– Mezcla todos los ingredientes, menos la glicerina, y remueve muy bien hasta que se integren todos.

– Coloca la mezcla resultante en un envase con atomizador.

¿Cómo colocarlo?

Para hacerte este tratamiento, lo recomendado es hacerlo un día donde no tengas compromisos. De esta forma podrás dedicarle el tiempo suficiente a tu belleza, sin estar apurada por retirar el producto antes de tiempo. Toma ese día, como un día en el spa, y relájate mientras te embelleces.

Para aplicarlo deberás colocar un poco de glicerina en tus manos y pasarlo por tu cabello. Este paso deberás realizarlo desde la mitad del cabello hacia las puntas. Una vez aplicado en todo el cabello, déjalo actuar por 5 minutos.

Pasado el tiempo, rocía la cirugía capilar casera sobre todo el cabello que contiene glicerina (del medio hacia las puntas). Cuando ya todo el cabello contenga el botox capilar, cúbrelo con una toalla y déjalo por 30 minutos.

Finaliza el proceso enjuagando tu pelo con agua tibia a fría y lava como de costumbre. Deja que el cabello se seque al aire libre. Puedes realizar este proceso tan a menudo te sea necesario con la aparición del frizz, o cuando el cabello ya no esté manejable.