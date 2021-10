La primera paciente no terminal que recibirá la eutanasia en Colombia

Martha Liria Sepúlveda Campo, una colombiana católica de 51 años, será la primera persona sin una enfermedad terminal en acceder a la eutanasia.

“Desde el plano espiritual, estoy totalmente tranquila”, expresó Martha, quien se define como “una persona católica, muy creyente”, según lo publicado por Noticias Caracol.

El procedimiento se realizará el próximo domingo 10 de octubre. Colombia es un país pionero en el derecho a la muerte asistida en América Latina.

¿POR QUÉ LA EUTANASIA?

Martha sufre desde 2019 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que va afectando la movilidad del cuerpo.

“En el estado que tengo la enfermedad, lo mejor que me puede pasar es descansar. Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, señaló Martha.

Del mismo modo, explicó que eligió el día domingo para su muerte, dado que ese día “siempre vamos a la iglesia, a la misa”.

Además, solicitó que la muerte asistida sea temprano para que ese mismo día se realice tanto el procedimiento, como la cremación, entrega de las cenizas y la eucaristía.

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila”, reveló la mujer, que cuenta con el apoyo de casi toda su familia: sus 11 hermanos y su hijo están de acuerdo con el procedimiento.

