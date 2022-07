Técnicas para cuidar el tinte rubio

El color rubio en la melena es uno de los preferidos de algunas féminas. Las rubias se divierten más, reza el refrán. No podemos asegurarlo. Lo que sí podemos decir es que tener un tinte es sinónimo de mantenimiento para que el color no se pierda y perdure como el primer día.

Los tintes claro no son complicados de obtener, pero requieren de cuidado para que el tono no tome destellos naranjas y poco saludables. Y esto ocurre por que al colocar el tinte claro, se requiere de una decoloración intensa para que la hebra aumente la porosidad para absorber los productos.

A raíz de ello, el cabello se torna más sensible, y si no lo cuidamos correctamente, lucirá enfermo y sin color.

Cuidados del color rubio

Lavado

El lavado del cabello es algo que dependerá de cada persona, de su actividad diaria, y de que tanta suciedad acumulada tiene o de que tanta grasa capilar produce. Pero lo cierto es que el cabello teñido rubio no se puede lavar muy seguido. Esto se debe a que esta hebra posee mayor absorción de aceites naturales debido al decolorante. El exceso de lavado tumbará el tinte más rápidamente.

Productos

Es primordial que utilices productos especiales para este tipo de cabello teñido. Ellos permitirán cuidar el tinte prolongando su durabilidad. Estos poseen fórmulas que preservan y corrigen la oxidación. El champú azul es un infaltable en tu rutina de belleza. Deberás utilizarlo una vez por semana luego de tu lavado habitual para evitar los subtonos.

Sol

Enemigo número uno del tinte claro, ya que estas melenas poseen mayor sensibilidad a los rayos UV. El exceso de sol causará resequedad y degradación del pigmento. Lo ideal es que utilices protectores UV en tu pelo, además de utilizar pañuelos, gorros, sombreros o cualquier otro artilugio para evitar lo más posible la exposición solar.

Calor

Los efectos extremos de calor que general las planchas y secadores de cabello no le harán nada bien a estas melenas. Procura no usarlas o disminuir su uso. De ser necesario usarlas, realízalo con una temperatura baja para no quemar el cabello.

Cloro

Es tan dañino como los rayos UV. El cabello tinturado en contacto con el cloro podría cambiar la tonalidad rubia de tu melena, transformándola en un color verdoso. Para esos días de piscina, lo recomendable es colocar un acondicionador especializado antes de tener contacto con el agua con cloro. Este creará una capa protectora, perdurando la tonalidad clara de tu melena sin cambiar el tono.