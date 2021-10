Cómo conservar el pan: consejos y errores

Un alimento que casi nunca falta en la mesa, es el pan. Podemos conseguir de diferentes formas y tipo, pero el más popular es el pan blanco.

Se puede servir como aperitivo o convertirse en una comida única en forma de sándwiches, hamburguesas o perros calientes.

Por ser un alimento tan versátil puede que se compre de más, y siempre quedan unas cuantas barras de pan. Una condición indispensable para sacarle el mejor provecho es su buena conservación: la vida real de una barra es de cuatro horas, aproximadamente; después comienza a perder parte de sus propiedades vitamínicas y nutrientes.

Para que no se te dañe el pan, se ponga duro o le salga moho debes guardarlo muy bien. Aquí te decimos cómo mantenerlo por más tiempo. ¡Sigue leyendo!

Cómo conservar el pan

1 Guárdelo en un sitio fresco y seco. Si lo quiere sólo para el día siguiente, manténgalo en una bolsa de papel recubierta por otra de plástico, lo mantendrá suave, fresco y crujiente.

2 Para que dure más tiempo, da buen resultado envolverlo en papel aluminio y meterlo al congelador. Asegúrate que quede bien envuelto, este procedimiento sirve tanto para panes de barra como para el pan cuadrado.

3 Colócalo en una bolsa de tela, esto evitará que este en contacto directo con el aire y no se endurezca. Además al estar protegido no se ablandará.

4 Toalla o tela, si no tienes bolsas y no quieres meterlo al freezer porque lo quieres consumir al día siguiente, este es la mejor opción. Solo envuelve el pan en la toalla o tela de lino u/o algodón y guárdalo en un lugar adecuado donde no le de el sol directamente.

5 Paneras, este artículo es perfecto cuando vas a mantener el pan por uno u dos días. Lo mantiene bien sin que pierda humedad y la corteza sigue igual de crujiente. Las mejores son la de material de metal.

6 Caja de madera, resulta también muy práctico, lo protege del ambiente.

7 Cuando lo guardes, coloca la parte cortada donde se muestra la miga hacia abajo.

Cuánto tiempo dura congelado

La recomendación es que lo dejes de 15 a un mes. Aunque hay expertos en panadería que aseguran que el pan bien congelado puede durar hasta tres meses, dependiendo del tipo de pan.

Cómo descongelarlo el pan

Cuando quieras utilizarlo, solo debes bajarlo un día antes a la nevera y el día que lo vayas a consumir, sácalo a temperatura ambiente unas horas antes. Así le permites que se vaya descongelando de manera natural y luego caliéntalo en el tostador u horno.

Errores

1 No lo guardes en paneras de plástico, estas no deja repirar el pan.

2 Debes tener cuidado cuando uses cajas de madera, si dejas los panes por mucho tiempo están pueden atrapar mucha humedad en su interior y este olor se puede impregnar en el pan y volverse mohoso.

3 Si te queda pan, no lo corte en rebanadas déjalo en su forma original sea e barra o redondo. Ya que la corteza cumple la función de proteger la miga y lo conserva.

4 No lo guardes en la parte de la nevera, sino lo que conseguirás es que exista una retrogradación del almidón.

5 Evita guárdalos en bolsas de plástico, conseguirás acelerar la aparición de moho.

Con información de Diario 2001