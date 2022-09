Entérate cómo desinfectar la alfombra de la entrada

La alfombra de la entrada de la casa suele darles la bienvenida a los visitantes, por lo que es habitual que lleven impresas palabras, o mensajes de saludo.

No obstante, no es lo único que se conseguirá en ellas, estas piezas suelen acumular sucio, bacterias y gérmenes que si no se eliminan irán a dar al interior del hogar.

Por tanto, es indispensable que estas alfombras pasen por un proceso de mantenimiento periódico para que perduren el mayor tiempo posible desinfectadas, y así además, evitar la propagación de entes contaminantes en nuestros espacios.

¿Por qué limpiar la alfombra de la entrada?