¿Cómo construir relaciones saludables?

Construir relaciones saludables es clave para una mejor sociedad, pues de cómo cada ser humano logre relacionarse con su entorno depende que vivamos en un mundo más sano, agradable y ameno.

Independientemente que sea una relación de padres e hijos, una relación de pareja o una relación entre jefes y empleados, es vital que estén basadas en el respeto, la comunicación, la tolerancia, etc.

¿Qué son las relaciones saludables?

Son todos aquellos vínculos personales que se construyen sobre la base de una comunicación sana, el respeto mutuo y la confianza.

En una relación saludable ambos partes involucradas se sienten valoradas y respetadas, e incluso respetan sus límites. Límites que pueden ser físicos, emocionales y sexuales.

Así se consigue…

El respeto, es fundamental. Acoger a la persona tal cual es y tratarla con dignidad, es la base para establecer relaciones saludables y debe ser absoluto.

También debes aprender a escuchar. No se trata solo de oír lo que el otro nos quiere comunicar, sino de hacerlo activamente, intentando comprender los sentimientos y todo aquello que el otro nos quiere transmitir.

De igual manera, se debe ser empático; es decir, relacionarnos desde la compasión y la empatía, poniéndonos en el lugar del otro y entendiendo que cada uno tiene sus circunstancias.

Ello facilita que se establezcan vínculos profundos y sanos. Con ello, también viene el ser amable, no solo con los demás, sino también contigo mismo. Aplica la comprensión y antes de enjuiciar o criticar, escucha.

Esto es clave para que se dé el proceso de comunicación, un aspecto muy importante en todas las relaciones humanas.

Por otra parte, analiza cómo te relacionas. Si quieres establecer relaciones que sumen, debes ver qué estilo aportas a las relaciones y preguntarte si eres buen compañero.

Finalmente, y no menos importante, acéptate a ti mismo y al otro. “Hay que detectar muy bien lo que se puede cambiar y lo que no, y la aceptación en una relación es muy importante cuando sabemos que algo no puede cambiarse”.

Importante

Tener relaciones saludables afecta positivamente la salud mental, aleja de las relaciones tóxicas y asegura lazos con un impacto positivo en la vida.

Con Información del Diario 2001.