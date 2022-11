Razones por las que el perro le ladra a cierta persona

Si tu perro le ladra a una persona específica y sin un motivo aparente, y no lo hace con más nadie, probablemente tu mascota esté percibiendo algo que el humano no.

Recordemos que estos animales son capaces de ver más allá de las simples apariencias.

¿Por qué mi perro le ladra a alguien específico?

Quizás en más de una oportunidad los dueños de perros se hagan esa pregunta, bien sea paseándolo en la calle, incluso cuando se recibe una visita en casa.

También puede ocurrir con un miembro de la familia, que el perro no puede ni olerlo a distancia porque comienza a ladrar sin que éste le haya dado ningún motivo, mientras que con el resto es simpático.

Tratando de explicar la situación surgen muchos argumentos entre los que destaca el esoterismo, por ejemplo.

No obstante, puede ser que sencillamente el animal desarrolla antipatía por ciertas personas sin conocerlas.

De antemano, te indicamos que no hay ninguna respuesta clara, son muchos los motivos que pueden llevar a un perro a ladrar, pero dependiendo del caso concreto y de la situación específica puede variar.

Sus motivos

Una de las razones principales por las que los perros ladran es el miedo, ya sea por ellos mismos o por si siente que la manada puede estar en peligro.

Es decir, si el can ha visto un movimiento demasiado brusco o algo que no le ha parecido correcto en una persona, puede empezar a ladrar para avisar de que algo no está bien.

Por otra parte, aunque se suele asociar el ladrido a aspectos negativos, el perro también lo usa para expresar felicidad, y ese ladrido quizás significa que tiene ganas de jugar con esa persona.

De igual manera, el ladrido constante hacia a una persona puede deberse a que en algún momento de su vida el perro haya visto a esa persona haciendo daño a alguien a quien él quería, o simplemente lo interpretó así.

Desde ese momento el perro le ladrará cada vez que la vea o perciba que se acerca, recordemos que los perros tienen unos sentidos mucho más desarrollados que los nuestros, sobre todo el olfato y el oído.

En este sentido, es probable que el perro esté oyendo u oliendo algo que a nosotros nos pasa desapercibido y que a él le molesta.

