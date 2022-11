Pecera limpia serán peces sanos y ambientes hermoso

Los peces pueden ser grandes compañero en casa. Las mascotas son un complemento de la familia, que terminan siendo un miembro más del núcleo familiar. El animalito elegido puede decir mucho de nosotros. Los hay vivaces, tranquilos, alocados, y también casi imperceptibles como los peces.

Estos son una gran compañía porque aportan colorido en nuestro hogar y son de bajo mantenimiento. También podrás tener un sin fin de especies juntas en un solo lugar.

Peces bellos a la vista, y que se mantengan sanos, debes mantener las peceras limpias para evitar parásitos, moho, y suciedad en los vidrios de la misma. Aquí te damos el paso a paso de cómo debes realizar su limpieza de una manera práctica, cómoda y efectiva.

Lo primero que debes saber sobre la limpieza de las peceras es que nunca, nunca, pero nunca, debes utilizar jabón ni ningún producto para limpiar los vidrio ni los adornos internos de la pecera. Estos pueden dejar restos de sustancias químicas que son toxicas y letales para los pececitos.

Aunque existen peces limpiadores, que se encargan de limpiar los residuos que hay presentes en el agua y suelo del recinto, eso no significa que no debas limpiarla con regularidad. Lo recomendable es limpiar la casa de los nadadores cada tres días o una vez por semana (cuando no se tiene filtros de agua ni peces limpiadores), y cada 15 días cuando se tienen peces limpiadores y filtros de agua.

Lo primero que debes hacer a la hora de limpiar es sacar un tercio del agua y colocarla en otro recipiente donde meterás a todos los peces que tengas en la pecera

Acto seguido deberás desechar los dos tercios restantes de agua y proceder a limpiar con un cepillo y abundante agua corriente todos los adornos internos de la pecera como piedras, casa, juguetes para luego reservar todo lo limpio.

Los vidrios puedes limpiarlos con un paño limpio y vinagre, este producto no solo limpiará a la perfección los cristales sino que eliminará cualquier foco de infección de los mismos. Deja secar bien el cristal antes de introducir nada.

Pasos finales para peces felices

Una vez que los vidrios de la pecera estén secos, ya puedes disponer de los adornos y los dos tercios de agua nueva y limpia dentro de la pecera. En lo que el agua nueva esté a la misma temperatura que el tercio que contiene los peces, ya podrás agregar los peces con todo y agua a su hogar.

Por último, y no menos importante, es limpiar los filtros de la pecera, que deberás hacer otro día que no sea el mismo cuando cambiaste el agua y limpiaste los vidrios del recinto. Lo recomendable el hacerlo cada 15 días. Debes realizar la limpieza de forma exhaustiva y con los productos especiales para este fin, recuerda que todo lo que esté en contacto con el agua de los peces debe tener un tratamiento especial para ellos.

Con información de Diario 2001