Ideas originales para vestir la pared

La pared es un lienzo en blanco en cuanto a decoración de una habitación se refiere. En ella podemos expresar nuestro estilo de un sin fin de formas, con las cuales expresaremos nuestros gustos, preferencias y personalidad.

Hay quienes piensan que una decoración de pared es solo preocuparse por el color que llevará, o el mobiliario que tendrá. Pero vestir una pared va mucho más allá de eso.

Existe un sin fin de formas de hacer resaltar una pared, lo importante es que visualices el espacio con todo lo que deseas colocar, para distribuir uniformemente todos los elementos.

Hoy e presentamos las mejores ideas originales que podrás implementar en alguna de las paredes de tu hogar, como habitaciones, cocinas o baños.

Pared original

Lienzo

Tratar la pared como un lienzo en blanco es una de las principales ideas para vestirla. Solo deja volar tu imaginación y plasma en ella con cualquier técnica de pintura, tus ideas decorativas con un poco de color. Mientras más extravagante sea el diseño, más resaltará y puede aplicarlo en cualquiera de los salones o habitaciones.

Romántico

Saca tu lado rosa con hermosos diseños personalizados de luces led. Estas no solo lucirán hermosas con las palabras o frases de tu elección, sino que le darán ese toque romántico al lugar, ahorrando mucha energía. Decántate por esta opción para decorar salones o habitaciones.

Biblioteca

Si siempre has querido tener una habitación biblioteca llena de libros, y no lo has logrado, esta es tu solución a tus deseos. Coloca en toda la pared libros abiertos de forma decorativa, lo que le aportará un aire sofisticado al lugar. Si quieres ir un poco más allá, puedes colocar diseños en las diferentes hojas para crear un patrón decorativo.

Uno sobre otro

Existen paredes que su material ya decoran por si solas, pero siempre podemos darle un plus. Por ejemplo, si la pared es de ladrillos puedes complementar su decorado colocando una bicicleta de forma decorativa. Estos detalles resaltarán el estilo y aumentarán su belleza.

Cocina

Quién dijo que esta área de la casa no se puede decorar. Utilizando los objetos adecuados lograrás una decoración perfecta para cada rincón. Como es el caso de este rollo de papel con el que podrás ir anotando todo lo que necesites en tu cocina. Una forma muy hermosa y decorativa de mantener el inventario de tus enceres.

Verdor

Y como las plantas no pueden faltar en un hogar que quiera reflejar frescura, color y tener aire puro, las plantas serán el centro de atención. Pero no las coloques en las esquinas como todo el mundo. Dale un giro inesperado y distribúyelas a lo largo de la o las paredes que desees resaltar. Le darán ese toque singular a todo el lugar.

Con información de Diario 2001