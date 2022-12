Animales limpios sinónimo de un hogar saludable

¿A quién no le gustan los animales en casa? Los perros y los gatos son fieles compañeros en nuestro hogar, y los podemos conseguir desde montados en nuestra cama, como sobre las encimeras de la cocina o muebles. Es por esto que mantenerlos limpios es fundamental para tener un hogar sin malos olores y cuidar la salud de su mascota. Con esta guía sabrás la frecuencia de baño, con qué productos asearlos y mucho más.

Contrario a lo que se piensa, los perros y los gatos deben bañarse, y lo mejor es hacerlo desde temprana edad de su mascota (a partir de los 3 meses) para que ellos se acostumbren al agua y a la rutina de aseo, lo que te ayudará a crear un hábito en él y evitarte problemas a la hora del baño.

Otro punto importante es la frecuencia con que se deben bañar los animales. Aquí sí puede variar entre perros y gatos. Los gatos suelen limpiarse ellos mismo diariamente, es por esto que no hay necesidad de bañarlos tan seguido, cada mes y medio, dos meses, es una media aceptable. En cuanto a los perros, ellos sí necesitan un baño más regularmente, ya que ellos no lo hacen por si solos.

Puedes bañar a tu perro una vez al mes, pero debes tener presente que lo debes hacer con un champú especial para tu mascota, y tener cuidado si tu perro presenta alergias en la piel, que en este caso, es recomendable que tu veterinario te indique los productos adecuados para no aumentar sus problemas en la piel.

Pasos para bañar a tus animales

Ya sea un perro o un gato, los pasos a seguir para bañarlos son los mismos. Primero debemos cepillar bien a nuestra mascota (sobre todo el perro) para eliminar la mayoría de nudos posibles. Seguidamente debemos ubicar el sitio adecuado donde bañarlos. Si es al aire libre mucho mejor, pero de no tener un espacio abierto, lo puedes hacer en una bañera o ducha.

Debes siempre usar agua con temperatura inferior a 38ºC. Una vez mojados y con el champú puesto, saca espuma en su pelo y cepilla suavemente para terminar de desenredar su pelaje, siempre empezando por sus patas traseras y dorso, y en dirección a la caída natural del pelo.

Retira todo el jabón de su cuerpo echándoles suficiente agua. Asegúrate de no dejar producto en su cuerpo ya que podría irritarlo y generar picor. Seca lo más posible con una toalla y luego deja secar al aire libre.

Si prefieres usar secador, colócalo a distancia de su cuerpo y con aire fría, para evitar quemarlo y generar problemas en su piel como irritaciones o resequedad.

Ahora bien, si tu gato es de esos reacios a estar en contacto con el agua, no te preocupes, no es de morirse el no bañar a tu gato, recuerda que ellos se bañan y limpian solos, pero en algunas ocasiones es fundamental limpiarlos. En esos casos deberás usar un champú en seco, que lo puedes aplicar sin necesidad de usar agua.

