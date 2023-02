The Last of US: ¿Es posible que ocurra una infección de hongos como la que refleja la serie?

Las especies de hongos Cordyceps y Ophiocordyceps son muy reales. En una secuencia de la serie Planet Earth de la BBC puede observarse cómo uno de ellos toma el control de una hormiga.

Ese clip de hormigas zombis inspiró «The Last of Us», posiblemente el mejor videojuego que he jugado, y ahora una exitosa serie de televisión que sigue la misma trama.