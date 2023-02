Cómo limpiar la maleta después del viaje

Después de unos días de vacaciones, es hora de guardar la maleta. Pero, antes debes limpiarla y desinfectarla muy para tenerla lista para el próximo viaje.

Este artículo es muy útil a la hora de viajar, sirve para transportar la ropa, accesorios y todas las cosas personales que necesitarás durante la estadía en otro lugar.

Para mantener su vida útil, no solo cuidarla y mantenerla limpia. Sino que también debe comprar una que sea duradera.

Otro punto a tener en cuenta, aunque compres una maleta nueva, siempre debes limpiarla porque no sabes el tiempo que ha estado guardada.

La limpieza depende del tipo de maleta que tenga e incluso del material con que está diseñado. Aquí encontrarás algunos consejos que te ayudarán a facilitar la labor.

Maletas limpias

Rígida: Estas maletas son elaboradas con un material más resistente como el policarbonato y el polipropileno y son ideales para los viajeros frecuentes.

Para limpiarlas, utilice un paño húmedo con agua tibia y un poco de jabón en polvo diluido en agua. Pase nuevamente el paño húmedo y quite cualquier residuo de suciedad. Finalmente pase un paño seco.

Blandas o de tela: Con un cepillo de cerda suave humedecido con agua tibia limpie toda la superficie de la maleta. Déjela secar al aire libre.

Cómo limpiar en el interior

Vacié por completo la maleta y retire con un paño el polvo que pueda tener. Luego, si tiene una aspiradora manual pase por todas las partes internas de la maleta.

Si tiene alguna mancha, frote con un cepillo de cerda suave impregnado de jabón y agua. Después seque con un paño seco.

Consejo

1 Dos días previo al viaje se recomienda airearla, así evitará olores concentrados en ella.

2 Si su maleta es de cuero debes limpiarlas con productos especiales para ello. No uses agua ya que no es bueno para este tipo de material.

3 En el caso de los bolsos de mano que son de tela se recomienda lavarlos a mano. Nunca lo meta en la lavadora.

Con información de Diario 2001.