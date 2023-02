Estos son algunos beneficios del noni

Algunos de los beneficios que se le otorgan es que ayuda a curar varias enfermedades, entre ellas el cáncer y el surgimiento de enfermedades crónicas.

El noni, cuyo nombre científico es Morinda citrifolia, es originario del Sudeste de Asía, Indonesia y Polinesia.

Pero debido a sus propiedades medicinales y terapéuticas, como antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana e hipoglucemiante, es fácil de encontrar en otras partes, e incluso se puede obtener en tiendas naturistas.

Algunos de los beneficios que se le otorgan es que ayuda a curar varias enfermedades, entre ellas el cáncer y el surgimiento de enfermedades crónicas.

No obstante, es necesario la realización de más estudios científicos en humanos para comprobar tanto sus beneficios como su toxicidad, por ello no se aconseja abusar de ella ya que no se ha determinado una dosis segura para su consumo.

Para qué sirve esta fruta

Hasta el momento existen pocos estudios realizados con esta fruta, sin embargo, su composición ya es conocida, siendo posible suponer los posibles beneficios de la fruta.

Vitamina C y otros antioxidantes naturales: pueden ayudar a combatir el envejecimiento e impedir la aparición de enfermedades crónicas.

Polifenoles o compuestos fenólicos: normalmente tienen un fuerte potencial antibiótico y antiinflamatorio.

Carbohidratos y proteínas: los cuales son importantes fuentes de energía.

Beta-caroteno y vitamina A: pueden ayudar en la producción de colágeno, pudiendo tener beneficios para la piel, cabello y uñas, además de fortalecer el sistema inmune y proteger la visión.

Minerales, como calcio, magnesio, potasio, hierro y fósforo: son importantes para mantener un adecuado funcionamiento de todos los órganos.

Otros fitonutrientes, como vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E y ácido fólico: pueden reducir los radicales libres y regular el metabolismo del cuerpo.

El noni tiene características físicas muy similares a la guanábana y al anón o anona, sin embargo, estas frutas no deben ser confundidas, ya que poseen propiedades muy diferentes.

Por qué se debe tener precaución

Aunque el noni tiene potencial para proporcionar diversos beneficios para la salud, se debe tener cuidado al consumirla, debido a que no existen estudios realizados en humanos que demuestren la seguridad de la fruta y en qué cantidad se debe consumir.

Entre el 2005 y 2007 fueron reportados algunos casos de lesiones graves en el hígado después de la ingestión del jugo de noni.

Este efecto secundario se observó en personas que consumieron 1 a 2 litros del jugo de noni, en promedio, durante un período aproximado de 4 semanas.

En la actualidad no existe una dosis recomendada que sea segura para ingerir esta fruta, ya que existen muy pocos estudios al respecto y no indican por cuánto tiempo se puede tomar.

¿Combate el cáncer?

En la cultura popular la fruta noni tiene potencial para curar diversas enfermedades, inclusive el cáncer, depresión, alergias y diabetes, sin embargo, su uso para estos fines no es seguro y puede poner en peligro la salud.

Por este motivo, no se recomienda abusar del consumo de esta fruta hasta que existan pruebas concretas de su seguridad y eficacia, con pruebas realizadas en humanos.

En este momento una sustancia llamada damnacanthal, un compuesto extraído de las raíces de noni, está siendo estudiada en diversas investigaciones contra el cáncer, pero aún sin resultados satisfactorios.

¿El noni adelgaza?

A pesar de los relatos frecuentes de que la fruta noni ayuda a perder peso, todavía no es posible afirmarlo, si bien se han realizado algunos estudios científicos para comprobar este efecto y cuál es la dosis eficaz para alcanzarlo.

Además, es normal que haya una pérdida de peso rápida cuando el cuerpo está enfermo, y es más probable que esta pérdida por el consumo de noni no sea por los motivos esperados, si no por el desarrollo de enfermedades hepáticas.