Animales que pueden calmar niños inquietos

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Combina problemas persistentes como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo.

Debido a esto, muchos son los niños que sin ser diagnosticas, suele decirse que son “tremendos”, “muy activos”, “traviesos”, “impulsivos”, “distraídos” o “sin concentración”. Incluso llegan a tener problemas en clases y en el hogar por la falta de atención.

De igual modo ocurre con los pacientes con síndrome de Down, que es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. Muchas veces no sabemos cómo comunicarnos con ello.

Para estos niños que padecen estas patología, los animales son una gran terapia para calmar su conducta y aumentar su buen desarrollo mental e intelectual.

Los niños con TDAH y síndrome de Down no son fáciles de tratar, ellos se pueden sentir amenazados con la conducta de un ser humano. Pero cuando se trata de animales, en general, son menos desafiantes que las personas. El paciente no se sentirá amenazado, haciendo que el niño se sienta relacionado e interesado hacia otro ser vivo.

Beneficios de tener contacto con animale

El estar rodeado de animales, ayudará, y mucho, en la salud física y mental de este tipo de pacientes, ya que los animales de compañía disparan los niveles de oxitocina. Conocida como la hormona de la felicidad, responsable del amor y el apego.

“Desde hace tiempo se conoce la utilidad de la terapia con animales para algunas patologías neurológicas infantiles. Para niños con autismo y otros trastorno del neurodesarrollo se realizan terapias regladas con diversos animales como caballos o delfines. El uso de animales como los perros para finalidades de apoyo a personas, viene de la antigüedad. Por ejemplo, los perros guías de los ciegos con los que la ONCE trabaja”, expresa el Neuropediatra Manuel Fernández.

Terrestres

Perros: son los animales de compañía por excelencia, y los fieles compañeros para los niños hiperactivos, con estrés, inseguros, e incluso para niños con niveles de agresividad, ya que al acariciar un perro reducirá las conductas antes mencionadas, aumentando su autoestima empatía, concentración y aumentará su capacidad de atención.

Caballos: la equinoterapia es una gran alternativa para tratar niños hiperactivos, inquietos, con falta de atención y deficiencias físicas y mentales. El contacto de estos pacientes con los caballos produce un gran avance en sus relaciones sociales, estableciendo un vínculo emocional con el animal, lo que los ayudará a concentrarse mejor, mejorar su confianza y enfoque en las actividades diarias.

Acuáticos

Delfines: el carácter sociable y la inteligencia que presentan los delfines los hacen los animales perfectos para tratar a niños con TDAH y síndrome de Down, siendo un recurso didáctico para la educación especial que estos pacientes requieren.

Según estudios realizados por la Universidad de Barcelona, España, a niños que poseen estas patologías y tuvieron contacto con delfines durante seis sesiones, se demostró que el 78% de los niños mostraron mejorías tras las sesiones, con una evolución positiva en el lenguaje mímico y visual, manteniendo una comunicación más concreta.

Con información de Diario 2001