Usos del bicarbonato que no conocías

Seguramente cuando piensas en bicarbonato de sodio te imaginas alguna receta esponjosa de la repostería, pues normalmente suele usarse como una especie de levadura.

También, hay quienes lo utilizan a manera medicinal; para aliviar la acidez estomacal, curar pequeñas úlceras en la boca o hacer gárgaras para el dolor de garganta.

1.- Saca brillo a la plata

Si tus prendas de plata se han oscurecido, tranquilo, solo necesitaras bicarbonato de sodio, agua y un cepillo de dientes que no ya no uses.

Crea una pasta con los ingredientes y frótala sobre la superficie con ayuda del cepillo, enjuaga y seca para retirar toda la humedad.

2.- Frutas y verduras más limpias

Si estás buscando con qué desinfectar tus frutas y verduras, he aquí la respuesta; bicarbonato de sodio.

Para ello, lávalas con agua normal y luego diluye una cucharada sopera de bicarbonato en un litro de agua, límpialas nuevamente con esta mezcla.

3.- No más salsa ácida

La salsa de tomate casera es deliciosa, pero uno de los secretos para lograr ese irresistible sabor es neutralizar los ácidos, el portal eldiario.es comparte que esta tarea es ideal para nuestro ingrediente estrella.

¡Con solo agregar una pizca a tu preparación será suficiente!

4.- ¿Manchas en tus alfombras?

Si se derramó el café en tu alfombra, tranquilo, que si combinas bicarbonato con vinagre blanco formarás una pasta anti manchas que las dejará como nuevas.

5.- Olvida los malos olores

Para evitar que tu basura desprenda mal olor basta con agregar un poco de bicarbonato en el fondo del bote o en la bolsa.

¿Qué otro uso le das al bicarbonato?