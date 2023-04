Plantas crasas: fáciles de cultivar y cuidar

Las plantas crasas es un tipo de suculenta que se ha vuelto popular entre la cantidad de especies que existen.

Se reconocen por sus tallos y hojas carnosos, muchas de ellas son pequeñas con las que se puede crear bellas composiciones.

Además, tienen unas flores que brotan de un tallo floral, aunque no suele ser grande puede servir para decorar.

Actualmente se ven en muchos hogares, una de las razones por las que las buscan para decorar es que requieren poco espacio, su fácil mantenimiento, su precio y aporta belleza al lugar.

Una de las características más resaltante de esta planta es su capacidad de supervivencia, son muy resistentes por lo que se puede mantener viva hasta en las zonas más áridas.

Eso es posible gracias a que tienen la capacidad de almacenar el agua y los nutrientes en loas hojas, tallos o raíces.

Tipos de plantas crasas

Adromischus cooperi

Lithops

Crassula ovata

Dudleya brittonii

Echeveria rubromarginata

Fenestraria rhopalophylla

Rhodiola rosea

Sedum morganianum

Sempervivum arachnoideum

Este tipo de plantas está compuesto por 35 géneros que comprenden 1400 especies. La mayoría crecen como pequeños arbustos.

Qué cuidados necesita las crasas

Este tipo de planta crece casi en cualquier parte, no necesita usar mucha tierra rica en minerales. Puede usar una mezcla de sustrato normal con piedras porosas o arena.

Las crasas cuentas con una raíz muy escasa y esto le permite adaptarse a cualquier sitio donde se siembre, Se puede multiplicar por esquejes, especialmente en la época de primavera.

Necesita mucha luz, pero no directa, debe tener un buen drenaje para que no se quede estancada en la tierra, no es recomendable colocar un plato en la parte baja de la maceta.

Si las mantiene en maceta lo ideal que colocar abono dos o tres veces en primavera o verano.

Con información de Diario 2001