Katherine Martínez cautivó en el Miami Swim week

El pasado viernes 7 de Julio, se llevó a cabo en la ciudad del sol, el “Miami Swim Week 2023” en el marco de la semana de la moda de Miami, que reúne a las marcas y diseñadores de moda más relevantes de la industria.

El talento venezolano, como es de costumbre no podía pasar desapercibido, y diversas modelos y ex reinas de belleza, dieron cita a la convocatoria para desfilar por la afamada pasarela. Tal fue el caso de la ex reina de belleza y animadora de Katherine Martínez quien se robó las miradas con su belleza y talento en el lanzamiento de la nueva colección de traje de baños “Sense Of G” de la modelo internacional Aleska Génesis.

Martínez comentó sentirse emocionada y feliz de poder representar a venezuela en el exterior. Ha sido una experiencia mágica. Cabe destacar que va a trabajar con importantes iconos de la moda internacional por lo que pidió estar atentos a sus redes sociales.

La cobertura del evento reunió a la prensa más solicitada de la ciudad, pero también pudo disfrutarse a través de YouTube con una cobertura de más de 50mil personas en vivo.

Recordemos que la venezolana recientemente se estrenó como empresaria con la inauguración de su tienda de ropa “ByFashion Shine” ubicada en la torre Tamanaco de la ciudad Capital. Sin duda alguna un año bastante fructífero para Martínez pues actualmente también la podemos disfrutar de lunes a viernes a las 10 am por las pantallas de televen en el magazine que alegra tus mañanas “Vitrina”.