Ariana Grande se separa tras dos años de matrimonio

Ariana Grande y su marido, Dalton Gomez, se separan. La pareja, que llevaba casada dos años, no lo ha hecho oficial de momento, y es posible que no se pronuncie al respecto, dado que siempre han manejado su relación de una manera muy discreta; tanto que apenas hay imágenes de ellos juntos. Han sido tanto TMZ como People y Page Six, siempre bien informados acerca de los devenires del mundo de los famosos, quienes han confirmado la noticia.

Los medios afirmaron que las “diferencias” en sus estilos de vida los llevaron a separarse.

Esos problemas se exacerbaron aún más cuando la estrella del pop, de 30 años, viajó a Inglaterra en diciembre pasado para filmar la película Wicked.

Además, el portal Page Six informó que Dalton Gomez, de 27 años, voló a Londres en enero en un último intento por salvar su matrimonio, pero “no funcionó”.