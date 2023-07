La actriz Amanda Gutiérrez y el influencer Marko protagonizaron controversia en redes

La primera actriz Amanda Gutiérrez criticó públicamente el contenido de Marko Música y el comediante decidió no quedarse callado.

“Ay Marko de verdad, ¿Cuál es tu secreto? Porque te veo y te veo y no entiendo. No me da gracia y ¿tienes éxito? No entiendo por qué”, empezó diciendo.

“¡Disculpa! Pero me gustaría saber de qué se trata… (A título de información), ¡te lo aplaudo! ¡Y admiro tu talento! Pero ¿Qué necesidad de denigrar de las mujeres de esa forma? Y mira que me sobra sentido del humor, pero amigo, todo tiene un límite. Porque todo tiene consecuencias”, añadió en su cuenta en Instagram.

LA RESPUESTA DE MARKO

El comediante, que suele disfrazarse de mujer para sus videos cómicos, no pasó mucho en responder a la publicación.

“Amanda: Dios te bendiga, sé que en ocasiones mi contenido es un poco subido de tono y entiendo tu molestia y la respeto. Trataré de recoger de tus palabras mucho para aprender y ser mejor ser humano y lo haré porque te admiro y para nosotros los venezolanos tú eres un ejemplo de lo que es una carrera impecable llena de éxitos y bendiciones. Eres un orgullo para nosotros”, comenzó diciendo.

Aunque no respondió directamente el ataque, Marko, solo abordó la parte del secreto para su éxito, que ha sido trabajar arduamente todos los días.